Привет из прошлого: в Windows 11 случайно вернули звук запуска из Windows Vista

Пользователи тестовой версии Windows 11 могли почувствовать неожиданное дежавю. Компания Microsoft случайно заменила стандартный звук запуска своей операционной системы на мелодию из Windows Vista, которая использовалась в 2007 году. Это так называемый заводской баг, сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Ошибку обнаружили тестировщики после пятничного обновления Windows 11 в Dev Channel. В предыдущей версии 26200.5651 файл .WAV, отвечающий за звук загрузки системы (который хранится в библиотеке imageres.dll), был случайно заменен на аудиофайл из Windows Vista.

Компания быстро отреагировала и в обновленных примечаниях к релизу об этом сообщила.

На этой неделе вас ждет приятный привет из прошлого - будет воспроизводиться звук запуска Windows Vista вместо звука Windows 11. В настоящее время ведется работа над устранением бага - сообщила команда Windows Insider.

Как именно произошел такой сбой, Microsoft не уточняет. Один из представителей команды Windows Insider Брэндон ЛеБлан пошутил в соцсети X, что "немного повеселился со звуковыми файлами Windows, чтобы подарить людям глоток прошлого", но впоследствии подтвердил, что это была именно техническая ошибка.

Эксперты предполагают, что, возможно, таким образом Microsoft в шутку намекнула на сходство нового дизайна интерфейса от Apple - Liquid Glass со старым Aero Glass из Windows Vista. Ибо инциденты почти совпали во времени.

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Напомним

Компания Apple планирует самое масштабное изменение названий своих операционных систем, что является частью редизайна программного обеспечения, которое распространяется на все ее устройства.