Привет из прошлого: в Windows 11 случайно вернули звук запуска из Windows Vista
Киев • УНН
В тестовой версии Windows 11 произошел сбой: звук запуска заменили на мелодию из Windows Vista. Microsoft признала ошибку и работает над ее исправлением.
Пользователи тестовой версии Windows 11 могли почувствовать неожиданное дежавю. Компания Microsoft случайно заменила стандартный звук запуска своей операционной системы на мелодию из Windows Vista, которая использовалась в 2007 году. Это так называемый заводской баг, сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Ошибку обнаружили тестировщики после пятничного обновления Windows 11 в Dev Channel. В предыдущей версии 26200.5651 файл .WAV, отвечающий за звук загрузки системы (который хранится в библиотеке imageres.dll), был случайно заменен на аудиофайл из Windows Vista.
Компания быстро отреагировала и в обновленных примечаниях к релизу об этом сообщила.
На этой неделе вас ждет приятный привет из прошлого - будет воспроизводиться звук запуска Windows Vista вместо звука Windows 11. В настоящее время ведется работа над устранением бага
Как именно произошел такой сбой, Microsoft не уточняет. Один из представителей команды Windows Insider Брэндон ЛеБлан пошутил в соцсети X, что "немного повеселился со звуковыми файлами Windows, чтобы подарить людям глоток прошлого", но впоследствии подтвердил, что это была именно техническая ошибка.
Эксперты предполагают, что, возможно, таким образом Microsoft в шутку намекнула на сходство нового дизайна интерфейса от Apple - Liquid Glass со старым Aero Glass из Windows Vista. Ибо инциденты почти совпали во времени.
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Напомним
Компания Apple планирует самое масштабное изменение названий своих операционных систем, что является частью редизайна программного обеспечения, которое распространяется на все ее устройства.