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Прикордонник зник на Закарпатті: у ДПСУ повідомили, що пошуки тривають

Київ • УНН

 • 818 перегляди

На Закарпатті зник прикордонник, пошуки тривають. ДПСУ спростувала інформацію про те, що причиною зникнення військового стало заплановане відправлення в зону бойових дій, наголосивши, що це питання не розглядалося. Інформацію про можливий незаконний перетин кордону передали словацьким колегам.

Прикордонник зник на Закарпатті: у ДПСУ повідомили, що пошуки тривають

На Закарпатті зник прикордонник. У Державній прикордонній службі повідомили, що зараз тривають пошуки, а також спростували інформацію, що причиною втечі могло бути заплановане відправлення в зону бойових дій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На минулому тижні дійсно було виявлено факт неприбуття військовослужбовця в його підрозділ. У той день він не залучався на службу, однак мав виконувати інші визначені йому завдання 

- повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що в підрозділі відразу розпочалися пошуки та встановлення місця перебування.

Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону 

- додали в ДПСУ.

Українські прикордонники передали інформацію про зниклого бійця словацьким колегам, які повідомили, що не було фактів затримання військового ДПСУ.

Наголошуємо, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На даний час підтвердження від суміжної сторони про затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило 

- сказали в ДПСУ.

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У ДПСУ також заперечили інформацію, що військовий нібито міг втекти, бо не хотів потрапити у зону бойових дій.

Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося 

- говориться у повідомленні.

Прикордонники наголосили, що зниклий військовий служить з 2023 року і вже брав участь бойових діях проти російських загарбників.

Даний військовослужбовець проходить службу за контрактом і в 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України 

- зазначили в ДПСУ.

У ДПСУ наголошують, що повідомили правоохоронні органи про зникнення військовослужбовця.

Доповнення

На Львівщині затримали чоловіка, який вже втретє намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи онлайн-карти. Його виявили за допомогою технічних засобів спостереження та склали адмінпротокол.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Словаччина
Україна
Tesla
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