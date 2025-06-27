Прикордонник зник на Закарпатті: у ДПСУ повідомили, що пошуки тривають
Київ • УНН
На Закарпатті зник прикордонник, пошуки тривають. ДПСУ спростувала інформацію про те, що причиною зникнення військового стало заплановане відправлення в зону бойових дій, наголосивши, що це питання не розглядалося. Інформацію про можливий незаконний перетин кордону передали словацьким колегам.
На Закарпатті зник прикордонник. У Державній прикордонній службі повідомили, що зараз тривають пошуки, а також спростували інформацію, що причиною втечі могло бути заплановане відправлення в зону бойових дій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На минулому тижні дійсно було виявлено факт неприбуття військовослужбовця в його підрозділ. У той день він не залучався на службу, однак мав виконувати інші визначені йому завдання
Зазначається, що в підрозділі відразу розпочалися пошуки та встановлення місця перебування.
Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону
Українські прикордонники передали інформацію про зниклого бійця словацьким колегам, які повідомили, що не було фактів затримання військового ДПСУ.
Наголошуємо, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На даний час підтвердження від суміжної сторони про затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило
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У ДПСУ також заперечили інформацію, що військовий нібито міг втекти, бо не хотів потрапити у зону бойових дій.
Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося
Прикордонники наголосили, що зниклий військовий служить з 2023 року і вже брав участь бойових діях проти російських загарбників.
Даний військовослужбовець проходить службу за контрактом і в 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України
У ДПСУ наголошують, що повідомили правоохоронні органи про зникнення військовослужбовця.
Доповнення
На Львівщині затримали чоловіка, який вже втретє намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи онлайн-карти. Його виявили за допомогою технічних засобів спостереження та склали адмінпротокол.