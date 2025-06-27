Пограничник исчез в Закарпатье: в ГПСУ сообщили, что поиски продолжаются
Киев • УНН
На Закарпатье исчез пограничник, поиски продолжаются. ГПСУ опровергла информацию о том, что причиной исчезновения военного стала запланированная отправка в зону боевых действий, подчеркнув, что этот вопрос не рассматривался. Информацию о возможном незаконном пересечении границы передали словацким коллегам.
На Закарпатье исчез пограничник. В Государственной пограничной службе сообщили, что сейчас продолжаются поиски, а также опровергли информацию, что причиной побега могло быть запланированное отправление в зону боевых действий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На прошлой неделе действительно был выявлен факт неприбытия военнослужащего в его подразделение. В тот день он не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие определенные ему задачи
Отмечается, что в подразделении сразу начались поиски и установка места нахождения.
Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы
Украинские пограничники передали информацию о пропавшем бойце словацким коллегам, которые сообщили, что не было фактов задержания военного ГПСУ.
Подчеркиваем, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. В настоящее время подтверждение от сопредельной стороны о задержании ими военнослужащего ГПСУ не поступало
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В ГПСУ также опровергли информацию, что военный якобы мог сбежать, потому что не хотел попасть в зону боевых действий.
Не соответствует действительности информация, что предметом его исчезновения могло стать запланированное направление в зону боевых действий. Отмечу, что такой вопрос не рассматривался
Пограничники подчеркнули, что пропавший военный служит с 2023 года и уже принимал участие в боевых действиях против российских захватчиков.
Данный военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ принимал участие в отражении российского вторжения на территорию Украины
В ГПСУ подчеркивают, что сообщили правоохранительным органам об исчезновении военнослужащего.
Дополнение
Во Львовской области задержали мужчину, который уже в третий раз пытался незаконно пересечь границу, используя онлайн-карты. Его обнаружили с помощью технических средств наблюдения и составили админпротокол.