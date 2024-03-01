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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Прикордоння Чернігівщини росіяни атакували FPV-дроном, скидали вибухівку з безпілотника

Київ • УНН

 • 26775 перегляди

Російські війська атакували Чернігівську та Сумську області за допомогою безпілотників, авіації, артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню, здійснивши загалом 17 обстрілів прикордонних районів.

Прикордоння Чернігівщини росіяни атакували FPV-дроном, скидали вибухівку з безпілотника

Російські війська минулої доби атакували Чернігівську область FPV-дроном, скидали вибухівку з дрона, Сумщина зазнала ворожих ударів з артилерії, мінометів і КАБами, загалом за добу 17 обстрілів прикордоння двох областей, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у п'ятницю, пише УНН.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 17 обстрілів (88 вибухів) із різних видів озброєння

- повідомили в ОК "Північ" у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, у Чернігівській області у Семенівській громаді зафіксовано зокрема обстріли з мінометів, у Карповичах - 1 приход, ймовірно, FPV-дрон, Миколаївці - імовірно, скид ВОГ з БПЛА, а в Сновській громаді - обстріли з мінометів та у Гірську - 1 приход, ймовірно, скид НВП з БПЛА.

У Сумській області зафіксовано у Шосткинському районі скиди КАБ, обстріли зі ствольної артилерії, мінометів, РСЗВ.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.

Сумщину вночі та вранці росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, скинули КАБи01.03.24, 09:10 • 118925 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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