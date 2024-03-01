Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника

Российские войска за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с дрона, Сумская область подверглась вражеским ударам из артиллерии, минометов и КАБами, всего за сутки 17 обстрелов пограничья двух областей, сообщили в оперативном командовании "Север" в пятницу, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 17 обстрелов (88 взрывов) из разных видов вооружения - сообщили в ОК "Север" в Telegram.

Детали

Как сообщается, в Черниговской области в Семеновской громаде зафиксированы в частности обстрелы из минометов, в Карповичах - 1 приход, вероятно, FPV-дрон, Николаевке - вероятно, сброс ВОГ с БПЛА, а в Сновской громаде - обстрелы из минометов и в Горском - 1 приход, вероятно, сброс НВП с БПЛА.

В Сумской области зафиксированы в Шосткинском районе сбросы КАБ, обстрелы из ствольной артиллерии, минометов, РСЗО.

Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.

Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы