Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника
Киев • УНН
Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с дрона, Сумская область подверглась вражеским ударам из артиллерии, минометов и КАБами, всего за сутки 17 обстрелов пограничья двух областей, сообщили в оперативном командовании "Север" в пятницу, пишет УНН.
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 17 обстрелов (88 взрывов) из разных видов вооружения
Детали
Как сообщается, в Черниговской области в Семеновской громаде зафиксированы в частности обстрелы из минометов, в Карповичах - 1 приход, вероятно, FPV-дрон, Николаевке - вероятно, сброс ВОГ с БПЛА, а в Сновской громаде - обстрелы из минометов и в Горском - 1 приход, вероятно, сброс НВП с БПЛА.
В Сумской области зафиксированы в Шосткинском районе сбросы КАБ, обстрелы из ствольной артиллерии, минометов, РСЗО.
Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.
Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы1 марта 2024, 07:10 • 76301 просмотр
Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника
Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.
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