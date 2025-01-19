Прихильники заарештованого президента Південної Кореї штурмували будівлю суду: є затримані та постраждалі
Київ • УНН
Сотні протестувальників увірвалися до будівлі суду після продовження арешту президента Юн Сок Йоля. 46 осіб заарештовано, постраждали 9 поліцейських та близько 40 протестувальників.
Сотні прихильників заарештованого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля увірвалися в будівлю суду рано вранці в неділю після продовження терміну його тримання під вартою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У середу Юн став першим президентом Південної Кореї, заарештованим за звинуваченням у заколоті, пов'язаному з його оголошенням в країні воєнного стану 3 грудня.
Незабаром після того, як суд оголосив своє рішення, прихильники Юна увірвалися в будівлю установи, знищуючи офісне обладнання, фурнітуру та меблі.
Поліція відновила порядок через кілька годин, заявивши, що заарештувала 46 протестувальників, і пообіцявши знайти інших учасників.
"Уряд висловлює глибокий жаль з приводу незаконного насильства... яке немислиме в демократичному суспільстві", - йдеться в заяві виконувача обов'язків президента Чхве Сан Мока, додавши, що влада посилить заходи безпеки на мітингах.
Унаслідок заворушень постраждали дев'ять поліцейських, повідомляє агентство Yonhap. Близько 40 осіб дістали незначні травми, повідомив співробітник служби порятунку біля Західного окружного суду Сеула.
Нагадаємо
Юн Сок Йоля заарештували за підозрою у спробі запровадження воєнного стану та використання військових сил проти парламенту. Президента утримуватимуть під вартою до 20 днів, поки прокуратура готуватиме офіційні обвинувачення.