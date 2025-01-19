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Сторонники арестованного президента Южной Кореи штурмовали здание суда: есть задержанные и пострадавшие

Сторонники арестованного президента Южной Кореи штурмовали здание суда: есть задержанные и пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 3681 просмотра

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Сотни протестующих ворвались в здание суда после продления ареста президента Юн Сок Йоля. 46 человек арестованы, пострадали 9 полицейских и около 40 протестующих.

Сотни сторонников арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Еля ворвались в здание суда рано утром в воскресенье после продления срока его содержания под стражей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду Юн стал первым президентом Южной Кореи, арестованным по обвинению в мятеже, связанном с его объявлением в стране военного положения 3 декабря.

Вскоре после того, как суд огласил свое решение, сторонники Юна ворвались в здание учреждения, уничтожая офисное оборудование, фурнитуру и мебель.

Полиция восстановила порядок через несколько часов, заявив, что арестовала 46 протестующих, и пообещав найти других участников.

«Правительство выражает глубокое сожаление по поводу незаконного насилия... которое немыслимо в демократическом обществе», - говорится в заявлении исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока, добавив, что власти усилят меры безопасности на митингах.

В результате беспорядков пострадали девять полицейских, сообщает агентство Yonhap. Около 40 человек получили незначительные травмы, сообщил сотрудник службы спасения возле Западного окружного суда Сеула.

Напомним,

Юн Сок Ёля арестовалипо подозрению в попытке введения военного положения и использовании военных сил против парламента. Президента будут удерживать под стражей до 20 дней, пока прокуратура будет готовить официальные обвинения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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reutersReuters
seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея

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