Сторонники арестованного президента Южной Кореи штурмовали здание суда: есть задержанные и пострадавшие
Киев • УНН
Сотни протестующих ворвались в здание суда после продления ареста президента Юн Сок Йоля. 46 человек арестованы, пострадали 9 полицейских и около 40 протестующих.
Сотни сторонников арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Еля ворвались в здание суда рано утром в воскресенье после продления срока его содержания под стражей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В среду Юн стал первым президентом Южной Кореи, арестованным по обвинению в мятеже, связанном с его объявлением в стране военного положения 3 декабря.
Вскоре после того, как суд огласил свое решение, сторонники Юна ворвались в здание учреждения, уничтожая офисное оборудование, фурнитуру и мебель.
Полиция восстановила порядок через несколько часов, заявив, что арестовала 46 протестующих, и пообещав найти других участников.
«Правительство выражает глубокое сожаление по поводу незаконного насилия... которое немыслимо в демократическом обществе», - говорится в заявлении исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока, добавив, что власти усилят меры безопасности на митингах.
В результате беспорядков пострадали девять полицейских, сообщает агентство Yonhap. Около 40 человек получили незначительные травмы, сообщил сотрудник службы спасения возле Западного окружного суда Сеула.
Напомним,
Юн Сок Ёля арестовалипо подозрению в попытке введения военного положения и использовании военных сил против парламента. Президента будут удерживать под стражей до 20 дней, пока прокуратура будет готовить официальные обвинения.