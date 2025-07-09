Провідні ІТ-компанії об’єдналися для створення AI-екосистеми в Україні: що вирішили на першій стратегічній сесії

1 липня відбулася перша стратегічна сесія AI-комітету Асоціації IT Ukraine — нової експертної платформи, яка об’єднує лідерів галузі для розвитку штучного інтелекту в Україні, передає УНН.

Серед учасників — понад 15 представників провідних компаній, зокрема AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також співініціатор АІ-комітету Favbet Tech.

Під час стратегічної сесії працювали з такими темами: GR і правове регулювання — обговорили законодавчі бар’єри та стандарти АІ; освіта і розвиток талантів у сфері АІ.

Також однією з тем була Інтеграція AI у пріоритетні напрями ІТ-індустрії — учасники проаналізували, як штучний інтелект трансформує суміжні сектори економіки, відкриває нові бізнес-можливості та стимулює розвиток інновацій.

"AI-комітет — це водночас експертна платформа та інструмент, який має впливати на формування політик та розвиток технологічного середовища в країні", — зазначила виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech та один з ініціаторів створення АІ-комітету, зазначив: "Мета комітету — переосмислити підходи до розвитку галузі й створити умови для формування конкурентної AI-екосистеми в Україні. Перша стратегічна сесія поклала початок цьому процесу".

В Асоціації розповіли, що такі сесії будуть регулярними та залучатимуть ще більше компаній. Окрім АІ, зараз в межах IT Ukraine діє ще чотири галузеві комітети — EdTech, FinTech, CyberTech та AgriTech. Компанія FAVBET Tech приєдналася до IT Ukraine влітку 2022 року та відтоді є постійним партнером галузевих ініціатив та заходів Асоціації.