Протести у Білорусі: у Києві на будівлі КМДА вивісили біло-червоно-білий прапор

“Жыве Беларусь!”, — написав столичний міський голова.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця. Вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривають тиждень, за інформацією МВС, були затримані кілька тисяч людей, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів, загинули щонайменше двоє протестувальників.

Протести у Мінську, 16 серпня 2020 року: