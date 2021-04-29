Протест на Банковій: суд пом'якшив запобіжний захід Білковському

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олексію Білковському, який є підозрюваним у справі щодо хуліганства під час акції під Офісом Президента 20 березня, з цілодобового домашнього арешту на нічний. Про це УНН повідомляє з посиланням на юридичну компанію, яка представляє його інтереси.