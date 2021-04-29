Протест на Банковой: суд смягчил меру пресечения Белковскому
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Алексею Белковскому, который является подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта, из круглосуточного домашнего ареста на ночной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.
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“К нашему клиенту применено ночной домашний арест — с 22:00 до 6:00 следующих суток. Эта мера будет действовать до 23 мая”, — говорится в сообщении.
Добавим, Белковскому инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение или уничтожение имущества.
Что было раньше
Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Алексея Белковского.
Дополнение
Следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам в связи с нарушениями, совершенными на акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта.
Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК — по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Участников акции под Офисом Президента — Евгения Строканя, Сергея Филимонова, Влада Сордаи, Артема Лисовца, Давида Гаджимурадова и Романа Ратушного — суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Позже суд отменил домашний арест Ратушному.
Кроме того, суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.
В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.
Однако в управлении административными зданиями Государственного управления делами сообщили, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, составляет 1571610 гривен.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП.