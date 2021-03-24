Протест на Банковій: сьогодні планують обрати запобіжні заходи трьом підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні, 24 березня, розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для учасників акції під Офісом Президента (ОП) 20 березня - Сергія Філімонова, Олексія Білковського та Євгена Строканя. Про це журналісту УНН повідомили в правоохоронних органах.
Деталі
Так, засідання призначені на 16:00, 16:30 та 17:00.
Сторона обвинувачення наполягатиме на застосуванні до Філімонова, Білковського та Строканя запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту.
Доповнення
Раніше правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам протесту на Банковій. Затриманим інкримінують хуліганство. Також було відкрито провадження ще за однією статтею ККУ - за фактом умисного знищення або пошкодження майна.
Одного з підозрюваних - Влада Сорда - суд відправив під цілодобовий домашній арешт.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.