Прокурор подав клопотання про примусовий привід Микитася до суду

"У зв'язку з тим, що ми на цей час не володіємо інформацією про місце перебування, як підозрюваного, так і його захисників, я прошу суд ухвалити ухвалу щодо здійснення примусового приводу підозрюваного у зал судового засідання для подальшого розгляду цього клопотання", - сказав прокурор.

Так, для вирішення даного клопотання суддя видалилась до нарадчої кімнати.

Раніше суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягають на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.

У відповідь - у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Згодом, у Нацполіції заявили, що нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ. Поруч з цим, вчора, 30 грудня, суд задовольнив відкликання клопотання про арешт Татарова, справу якого забрали у НАБУ і передали до СБУ.

Як повідомлялося в УНН, раніше Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.