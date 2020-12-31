Прокурор подав клопотання про примусовий привід Микитася до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Прокурор подав клопотання про здійснення примусового приводу експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який знову не прийшов до суду, де йому мають обрати запобіжний захід, передає кореспондент УНН.
"У зв'язку з тим, що ми на цей час не володіємо інформацією про місце перебування, як підозрюваного, так і його захисників, я прошу суд ухвалити ухвалу щодо здійснення примусового приводу підозрюваного у зал судового засідання для подальшого розгляду цього клопотання", - сказав прокурор.
Так, для вирішення даного клопотання суддя видалилась до нарадчої кімнати.
Раніше суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягають на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.
У відповідь - у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Згодом, у Нацполіції заявили, що нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ. Поруч з цим, вчора, 30 грудня, суд задовольнив відкликання клопотання про арешт Татарова, справу якого забрали у НАБУ і передали до СБУ.
Як повідомлялося в УНН, раніше Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.