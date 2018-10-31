Прокуратура почала допит співробітників дитсадка, де працювала Бабкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Слідчі прокуратури Києва розпочали процес допиту працівників дошкільного навчального закладу, в якому працювала Катерина Бабкіна, яку підозрюють в утопленні двох своїх дітей. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
Так, сьогодні розпочався процес допиту працівників дитсадка, в якому працювала Катерина Бабкіна. Також Н.Максимець додала, що прокуратура вилучила копію особової справи Катерини Бабкіної, і зараз триває опрацювання цих матеріалів.
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Нагадаємо, Катерину Бабкіну підозрюють в тому, що вона втопила двох своїх дітей. Тіла хлопчика і дівчинки знайшли в озері в Дарницькому районі Києва, а матір через деякий час затримали біля Чернігова.
У понеділок 29 жовтня суд арештував Бабкіну на 60 діб без права внесення застави. Засідання з обрання Бабкіній запобіжного заходу відбувалося у закритому режимі — без сторонніх осіб, оскільки в судовому засіданні могла бути розголошена інформація особистого життя підозрюваної.