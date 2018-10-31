Прокуратура начала допрос сотрудников детсада, где работала Бабкина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Следователи прокуратуры Киева начали процесс допроса работников дошкольного учебного заведения, в котором работала Екатерина Бабкина, которую подозревают в утоплении двух своих детей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Так, сегодня начался процесс допроса работников детсада, в котором работала Екатерина Бабкина. Также Н.Максимец добавила, что прокуратура изъяла копию личного дела Екатерины Бабкиной, и сейчас идет проработка этих материалов.
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Напомним, Екатерину Бабкину подозревают в том, что она утопила двух своих детей. Тела мальчика и девочки нашли в озере в Дарницком районе Киева, а мать через некоторое время задержали возле Чернигова.
В понедельник, 29 октября суд арестовал Бабкину на 60 суток без права внесения залога. Заседание по избранию Бабкиной меры пресечения проходило в закрытом режиме - без посторонних лиц, поскольку в судебном заседании могла быть разглашена информация личной жизни подозреваемой.