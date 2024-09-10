Прокуратура передала справу головного юриста Нацбанку Зими в поліцію, бо ДБР її не розслідувало - експерт

Київська міська прокуратура передала справу проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими на розслідування в поліцію, бо в Державному бюро розслідувань справу ймовірно не розслідували. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець.

Контекст

Співвласниця банку "Конкорд" Юлія Сосєдка повідомила про те, що кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом Нацбанку Зимою передане на розслідування із ДБР до Печерського УП ГУНП у м.Києві. Вона не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.

Перш за все - дійсно, коли виникає ситуація і проводиться слідство неефективно, вищестоящий прокурор має право змінити підслідність, або в межах одного органу - територіального чи районного підрозділу і передати, наприклад в міський чи обласний, чи навіть в центральний апарат. Тобто, якщо проводиться слідство неефективно прокурор вищого рівня може змінити підслідність кримінального провадження, не дивлячись на те, що його по закону … зобовʼязані розслідувати наприклад слідчі ДБР. Таке може бути, - зазначив Баганець.

За його словами, така передача кримінального провадження від одного слідчого органу до іншого може бути через те, що, наприклад, у справі за два місяці не проведено жодної слідчої дії і ЗМІ про це пишуть.

Водночас Баганець додав, що є також випадки, коли прокуратури, як процесуальні керівники, зловживають своїм правом і змінюють підслідність кримінальних справ безпідставно. "Інколи вони змінюють підслідність тоді, коли підстав для цього законних немає", - зазначив юрист.

Нагадаємо

Кримінальне провадження стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня 2024 року визнав потерпілою Юлію Сосєдку у вказаному кримінальному провадженні, проте слідчі досі не вручили їй памʼятку про права потерпілого, що означало виконання судового рішення.