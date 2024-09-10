Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

Киевская городская прокуратура передала дело против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы на расследование в полицию, потому что в Государственном бюро расследований дело вероятно не расследовали. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец.

Контекст

Совладелица банка "Конкорд" Юлия Соседка сообщила о том, что уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом Нацбанка Зимой передано на расследование из ГБР в Печерское УП ГУНП в г. Киеве. Она не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.

Прежде всего - действительно, когда возникает ситуация и проводится следствие неэффективно, вышестоящий прокурор имеет право изменить подследственность, или в пределах одного органа - территориального или районного подразделения и передать, например в городской или областной, или даже в центральный аппарат. То есть, если проводится следствие неэффективно прокурор высшего уровня может изменить подследственность уголовного производства, несмотря на то, что его по закону ... обязаны расследовать например следователи ГБР. Такое может быть, - отметил Баганец.

По его словам, такая передача уголовного производства от одного следственного органа к другому может быть из-за того, что, например, по делу за два месяца не проведено ни одного следственного действия и СМИ об этом пишут.

В то же время Баганец добавил, что есть также случаи, когда прокуратуры, как процессуальные руководители, злоупотребляют своим правом и меняют подследственность уголовных дел безосновательно. "Иногда они меняют подследственность тогда, когда оснований для этого законных нет", - отметил юрист.

Напомним

Уголовное производство касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля 2024 года признал потерпевшей Юлию Соседку в указанном уголовном производстве, однако следователи до сих пор не вручили ей памятку о правах потерпевшего, что означало выполнение судебного решения.