Суд признал потерпевшей соучредительницу банка «Конкорд» Юлию Соседку в деле против директора юрдепартамента НБУ Зимы

Киев • УНН
Шевченковский суд Киева признал Юлию Соседку потерпевшей по делу против директора юрдепартамента НБУ Александра Зимы. Дело касается рекомендации НБУ отозвать иски 'Конкорда' на 63,5 млн грн.
Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.
Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.
В решении суда указано, что Юлия Соседка обращалась с заявлением к следователю Территориального управления ГБР в г. Киев с заявлением о признании ее потерпевшей в уголовном производстве против Зимы, однако следователь в его удовлетворении необоснованно отказал.
Учитывая, что данным постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева постановление следователя первого отдела Территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, Литвиненко Д.П. об отказе в признании потерпевшим ... отменено, то Соседка Ю. В. является потерпевшей в уголовном производстве от 28.12.2023 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, с момента подачи заявления о привлечении потерпевшей, то есть с 22.02.2024
Добавим
Член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин считает, что Зима находился в прямом конфликте интересов, когда давал рекомендации Фонду гарантирования вкладов физических лиц отозвать иски банка "Конкорд" против НБУ, поданные еще до начала процедуры его ликвидации.
Напомним
В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.