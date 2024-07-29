Суд признал потерпевшей соучредительницу банка «Конкорд» Юлию Соседку в деле против директора юрдепартамента НБУ Зимы

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

В решении суда указано, что Юлия Соседка обращалась с заявлением к следователю Территориального управления ГБР в г. Киев с заявлением о признании ее потерпевшей в уголовном производстве против Зимы, однако следователь в его удовлетворении необоснованно отказал.

Учитывая, что данным постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева постановление следователя первого отдела Территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, Литвиненко Д.П. об отказе в признании потерпевшим ... отменено, то Соседка Ю. В. является потерпевшей в уголовном производстве от 28.12.2023 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, с момента подачи заявления о привлечении потерпевшей, то есть с 22.02.2024 - говорится в решении суда

Добавим

Член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин считает, что Зима находился в прямом конфликте интересов, когда давал рекомендации Фонду гарантирования вкладов физических лиц отозвать иски банка "Конкорд" против НБУ, поданные еще до начала процедуры его ликвидации.

Напомним

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.