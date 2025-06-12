Прохолода з північних широт: якою буде погода в Україні 12 червня
Київ • УНН
У четвер в Україні очікуються короткочасні дощі та прохолода з півночі, поривчастий вітер. Температура вдень 16-21°, на півдні та південному сході до 26°.
У четвер, 12 червня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами літнього характеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, відповідну погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти.
Тиск зазнаватиме коливань. В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури
Метеорологи очікують короткочасні дощі, лише у західних областях без опадів.
"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття та сходу, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 16-21°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 21-26", - прогнозують у гідрометцентрі.
У Києві та області в четвер буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 18-20°.
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