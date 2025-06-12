Прохолода з північних широт: якою буде погода в Україні 12 червня

У четвер, 12 червня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами літнього характеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, відповідну погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти.

Тиск зазнаватиме коливань. В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури