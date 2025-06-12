Прохлада с северных широт: какой будет погода в Украине 12 июня

В четверг, 12 июня, в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями летнего характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, соответствующую погоду будут обуславливать атмосферные фронты.

Давление будет испытывать колебания. В Украину будет распространяться еще одна порция прохлады с северных широт, что повлечет за собой неуютный оживленный северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры - говорится в сообщении.

Метеорологи ожидают кратковременные дожди, только в западных областях без осадков.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья и востока, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 16-21°; на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 21-26", - прогнозируют в гидрометцентре.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, будет дождь. Температура воздуха - 18-20°.

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