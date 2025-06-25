Прогноз погоди на 25 червня: до чого варто готуватися українцям у середу

У середу, 25 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень місцями у північній частині пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 23-25°.

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