Прогноз погоди на 25 червня: до чого варто готуватися українцям у середу
Київ • УНН
25 червня в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози у північній частині, на решті території без опадів. Температура повітря становитиме вдень 21-26°, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті до 27-32°.
У середу, 25 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень місцями у північній частині пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32°
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 23-25°.
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