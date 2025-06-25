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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 26689 перегляди
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Прогноз погоди на 25 червня: до чого варто готуватися українцям у середу

Київ • УНН

 • 910 перегляди

25 червня в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози у північній частині, на решті території без опадів. Температура повітря становитиме вдень 21-26°, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті до 27-32°.

Прогноз погоди на 25 червня: до чого варто готуватися українцям у середу

У середу, 25 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень місцями у північній частині пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32°

- йдеться у повідомленні.  

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 23-25°.

Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня22.06.25, 10:59 • 109430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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