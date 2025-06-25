Прогноз погоды на 25 июня: к чему стоит готовиться украинцам в среду
Киев • УНН
25 июня в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы в северной части, на остальной территории без осадков. Температура воздуха составит днем 21-26°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 27-32°.
В среду, 25 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем местами в северной части пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 21-26°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27-32°
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 23-25°.
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