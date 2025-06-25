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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
24 июня, 17:47 • 26230 просмотра
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогноз погоды на 25 июня: к чему стоит готовиться украинцам в среду

Киев • УНН

 • 386 просмотра

25 июня в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы в северной части, на остальной территории без осадков. Температура воздуха составит днем 21-26°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 27-32°.

Прогноз погоды на 25 июня: к чему стоит готовиться украинцам в среду

В среду, 25 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем местами в северной части пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 21-26°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27-32°

- говорится в сообщении.  

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 23-25°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Житомирская область
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Украина
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