Прогноз погоди на 24 лютого: де очікуються морози до -16°C та коли прийде потепління

Прогноз погоди на 24 лютого в Україні обіцяє переважно ясну та без опадів погоду. Лише в східних регіонах можливі невеликі снігопади, які до вечора зникатимуть. Про це повідомляє українська метеорологиня Наталка Діденко, передає УНН.

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Згідно з інформацією, відчутні морози залишатимуться, зберігаючи зимову атмосферу.

Відтак, нічні температури у північних областях можуть опуститись до -10-16 градусів, на решті території – -9-12, а в західних та південних регіонах – від -3 до -9 градусів.

Удень температура варіюватиметься: на заході очікується +2 до +6 градусів тепла, в інших областях від 3 морозу до 2 градусів тепла. У східній частині країни вдень стовпчик термометра не підніметься вище -3-7 градусів.

У Києві буде сухо та сонячно. Нічна температура становитиме -12-14 градусів, вдень – 0-2 градуси морозу, що дає надію на поступове потепління.

З 25-26 лютого температура почне зростати, а морози поступово відступатимуть. Проте, в східних областях холоди ще протримаються до кінця лютого, а на потепління варто очікувати ближче до 1 березня.

Дата завтрашня не повинна нас заводити у негативні емоції, а якраз усвідомити - вічною буде пам'ять про героїв, завжди відчуваємо і відчуватимемо гордість, любов і захоплення нашими людьми і нашою країною - написала Наталка Діденко.

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