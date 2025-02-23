Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление
Киев • УНН
24 февраля в Украине будет преимущественно ясно, без осадков, лишь на востоке возможны снегопады. Ночные температуры до -16°C на севере, днем от -7°C до +6°C, с 25-26 февраля ожидается постепенное потепление.
Прогноз погоды на 24 февраля в Украине обещает преимущественно ясную и без осадков погоду. Лишь в восточных регионах возможны небольшие снегопады, которые к вечеру будут исчезать. Об этом сообщает украинский метеоролог Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Согласно информации, ощутимые морозы будут оставаться, сохраняя зимнюю атмосферу.
Следовательно, ночные температуры в северных областях могут опуститься до -10-16 градусов, на остальной территории - -9-12, а в западных и южных регионах - от -3 до -9 градусов.
Днем температура будет варьироваться: на западе ожидается +2 до +6 градусов тепла, в остальных областях от 3 мороза до 2 градусов тепла. В восточной части страны днем столбик термометра не поднимется выше -3-7 градусов.
В Киеве будет сухо и солнечно. Ночная температура составит -12-14 градусов, днем - 0-2 градуса мороза, что дает надежду на постепенное потепление.
С 25-26 февраля температура начнет расти, а морозы постепенно будут отступать. Однако, в восточных областях холода еще продержатся до конца февраля, а потепления стоит ожидать ближе к 1 марта.
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Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня23.02.25, 08:22 • 29019 просмотров