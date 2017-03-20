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Проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору створять в Україні

Проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору створять в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. За підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку створять єдиний зовнішній проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору. Про це УНН повідомили у прес-службі НКЦПФР.

Акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку нададуть фінансову підтримку для створення та забезпечення роботи зовнішнього проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору.

“Останнім часом ми бачимо інтенсивну співпрацю між ЄБРР та НБУ у сфері реформування фінансового сектору. Консультанти та спеціалісти ЄБРР допомагали готувати комплексну програму реформ та допомагають працювати над її реалізацією. Ми бачимо готовність української сторони до продовження реалізації проектів реформи фінсектора. ЄБРР підтримуватиме створення зовнішнього проектного офісу задля інтенсифікації впровадження окремих проектів реформи. Аналогічні офіси вже були створені та успішно функціонують в деяких міністерствах”, — наголосив директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

Директор департаменту стратегії та реформування НБУ та керівник Цільової команди реформи фінансового сектору України Михайло Відякін зазначив, що зовнішній проектний офіс реалізовуватиме окремі ключові крос-інституційні проекти, які наразі складніше імплементуються з огляду на необхідність високорівневої координації та синхронізації дій усіх учасників процесу.

“Завдяки проведеним реформам банківська система вже демонструє прибуток, а НБУ активно працює над впровадженням проектів другого етапу реформи — перезавантаження. Належна синхронізація зусиль регуляторів фінансового ринку та міністерств, яку буде здійснювати зовнішній проектний офіс за окремими ключовими крос-інституційними проектами, є основним фактором успішності наших спільних дій”, — наголосив М.Відякін.

Передбачається, що зовнішній проектний офіс працюватиме рік з можливістю продовження у разі досягнення запланованих завдань та ефективності команди.

Майбутня команда зовнішнього проектного офісу реформи фінсектору буде створена на базі Громадської спілки “Фонд підтримки реформ в Україні” за фінансування акціонерів ЄБРР. Безпосереднє керівництво офісом здійснюватиме Національний банк як драйвер та лідер реформи фінсектору, і НКЦПФР. ЄБРР регулярно буде отримувати звіти щодо діяльності офісу та статусу впровадження відповідних проектів офісу та реформи фінсектору у цілому.

Як повідомляв УНН, кожен четвертий громадянин працює в “тіні”.

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