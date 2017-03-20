Проектный офис по поддержке реформы финансового сектора создадут в Украине

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития предоставят финансовую поддержку для создания и обеспечения работы внешнего проектного офиса по поддержке реформы финансового сектора.

"В последнее время мы видим интенсивное сотрудничество между ЕБРР и НБУ в сфере реформирования финансового сектора. Консультанты и специалисты ЕБРР помогали готовить комплексную программу реформ и помогают работать над ее реализацией. Мы видим готовность украинской стороны к продолжению реализации проектов реформы финсектора. ЕБРР будет поддерживать создание внешнего проектного офиса для интенсификации внедрения отдельных проектов реформы. Аналогичные офисы уже были созданы и успешно функционируют в некоторых министерствах ", - отметил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Директор департамента стратегии и реформирования НБУ и руководитель Целевой команды реформы финансового сектора Украины Михаил Видякин отметил, что внешний проектный офис будет реализовывать отдельные ключевые кросс-институциональные проекты, которые сейчас сложнее имплементируются учитывая необходимость высокоуровневой координации и синхронизации действий всех участников процесса.

"Благодаря проведенным реформам банковская система уже демонстрирует прибыль, а НБУ активно работает над внедрением проектов второго этапа реформы - перезагрузки. Надлежащая синхронизация усилий регуляторов рынка и министерств, которую будет осуществлять внешний проектный офис по отдельным ключевым кросс-институциональным проектам, является основным фактором успешности наших совместных действий ", - подчеркнул М.Видякин.

Предполагается, что внешний проектный офис будет работать год с возможностью продления в случае достижения запланированных задач и эффективности команды.

Будущая команда внешнего проектного офиса реформы финсектора будет создана на базе Общественного союза "Фонд поддержки реформ в Украине" за финансирование акционеров ЕБРР. Непосредственное руководство офисом будет осуществлять Национальный банк как драйвер и лидер реформы финсектора, и НКЦБФР. ЕБРР регулярно будет получать отчеты о деятельности офиса и статуса внедрения соответствующих проектов офиса и реформы финсектора в целом.

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