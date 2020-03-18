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Продукти на полицях супермаркетів будуть: у Держмитслужбі розповіли про товарообіг на тлі закритя кордонів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Українці споживають 90% товарів вітчизняного виробництва, тому не є критично залежними від імпорту з-за кордону. А супермаркети не будуть спустошені — фури регулярно курсують між країнами. Про це повідомили у пресцентрі Державної митної служби, передає УНН.

“Продукти на полицях супермаркетів будуть — фури з товарами курсують між країнами без перешкод. Відучора (16 березня — ред) Україна закрила кордон, аби вберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус. Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіку, навіть в умовах пандемії”, — йдеться у повідомленні.

“Аби українці не боялися, що завтра не буде, чого їсти, Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також — надходження до бюджету”, — зазначили у пресслужбі.

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На митниці зазначили, що є три ключових моменти:

“1. 90% товарів, які ми споживаємо, — вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування.

2. Вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для фур можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші, — близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину — подекуди можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні у зв’язку з їх ретельнішим санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод кожного дня.

3. 17 березня Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон № 3220”, — нагадали у пресслужбі митниці.

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Митники також додатково розповіли, що товарообіг Митниці з початку місяця і станом на 16 березня наступний: “Митниця перерахувала до держбюджету 14,8 млрд грн. або виконала графік поденних надходжень на 90,1%. У доларовому еквіваленті — це 591 млн. дол, що на 1,7% або на 10 млн. дол. більше, ніж за аналогічний період 2019 року”, — повідомили у пресслужбі, та зазначили, що “Обсяги імпорту по вазі за 15 днів березня склали 2,3 млн тонн. Обсяги імпорту по вартості — 2,1 млрд доларів”.

“Так, коронавірус впливає на світову торгівлю: падає промислове виробництво, росте рівень безробіття, але економіка при цьому не зупиняється. Тримаємось, зберігаємо спокій і миємо руки”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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