Продукты на полках супермаркетов будут: в Гостаможслужбе рассказали про товарооборот на фоне закрытых границ Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинцы потребляют 90% товаров отечественного производства, поэтому не являются критически зависимыми от импорта из-за рубежа. А супермаркеты не будут опустошены — фуры регулярно курсируют между странами. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы, передает УНН.

“Продукты на полках супермаркетов будут — фуры с товарами курсируют между странами без помех. Со вчерашнего дня (16 марта — ред) Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии”, — говорится в сообщении.

“Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чем питаться, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также — поступлениях в бюджет”, — отметили в пресс-службе.

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На таможне отметили, что есть три ключевых момента:

“1. 90% товаров, которые мы потребляем, — отечественного производства. Мы не критически зависимыми от импортируемых продуктов питания.

2. Грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированные из одних пунктов пропуска на другие — около сотни временно приостановили свою работу на время карантина — где могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день.

3. 17 марта Верховная Рада поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон № 3220”, — напомнили в пресс-службе таможни.

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Таможенники также дополнительно рассказали, что товарооборот Таможни с начала месяца и по состоянию на 16 марта следующий: “Таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн. или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте — это 591 млн долл., что на 1,7% или на 10 млн. долл. больше, чем за аналогичный период 2019”, — сообщили в пресс-службе, и отметили, что “Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости — 2,1 млрд долларов”.

“Да, коронавирус влияет на торговлю: падает промышленное производство, растет уровень безработицы, но экономика при этом не останавливается. Держимся, сохраняем спокойствие и моем руки”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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