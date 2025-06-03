"Продовжуємо очищати наше небо від російських бомбардувальників": Шмигаль - про спецоперацію "Павутина"

Спецоперація СБУ "Павутина" довела, що росія набагато крихкіша, ніж здається. Про це в інтерв'ю France 24 заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

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За його словами, операція була потрібна для підвищення безпеки через постійні удари росіян по цивільній інфраструктурі та населенню України, при цьому подібні операції можуть повторюватися у майбутньому.

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити все можливе, щоб скоротити можливості рф атакувати Україну. Зараз ми продовжуємо очищати наше небо від російських бомбардувальників, і ми робитимемо те саме в інших сферах, зокрема на землі - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна вже два місяці пропонує повне припинення вогню, на яке росіяни досі не погоджуються.

Вони продовжують воювати проти України щоночі, щодня. Отже, у нас щоночі ракетні атаки та атаки безпілотників на цивільну інфраструктуру, і вони просто продовжують. Тобто у нас немає іншого способу, як просто знищити їхні військові об'єкти та зменшити їхню можливість продовжувати ці атаки крилатими ракетами на українську територію - зазначив глава українського уряду.

Він додав, що операція "Павутина" показує, що Україна здатна "проникнути" не лише в прикордонні регіони рф, "але і аж до Сибіру".

Нагадаємо

1 червня українські дрони вразили цілі на 4-х військових аеродромах рф. Під ударом опинився 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" - 7 млрд доларів США. За даними СБУ, вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

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