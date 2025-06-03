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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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"Продовжуємо очищати наше небо від російських бомбардувальників": Шмигаль - про спецоперацію "Павутина"

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Прем'єр-міністр України заявив, що операція "Павутина" показала здатність України досягати військових об'єктів рф далеко за межами прикордонних регіонів. Україна вже два місяці пропонує повне припинення вогню, на яке росіяни досі не погоджуються.

"Продовжуємо очищати наше небо від російських бомбардувальників": Шмигаль - про спецоперацію "Павутина"

Спецоперація СБУ "Павутина" довела, що росія набагато крихкіша, ніж здається. Про це в інтерв'ю France 24 заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, операція була потрібна для підвищення безпеки через постійні удари росіян по цивільній інфраструктурі та населенню України, при цьому подібні операції можуть повторюватися у майбутньому.

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити все можливе, щоб скоротити можливості рф атакувати Україну. Зараз ми продовжуємо очищати наше небо від російських бомбардувальників, і ми робитимемо те саме в інших сферах, зокрема на землі

- сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна вже два місяці пропонує повне припинення вогню, на яке росіяни досі не погоджуються.

Вони продовжують воювати проти України щоночі, щодня. Отже, у нас щоночі ракетні атаки та атаки безпілотників на цивільну інфраструктуру, і вони просто продовжують. Тобто у нас немає іншого способу, як просто знищити їхні військові об'єкти та зменшити їхню можливість продовжувати ці атаки крилатими ракетами на українську територію

- зазначив глава українського уряду.

Він додав, що операція "Павутина" показує, що Україна здатна "проникнути" не лише в прикордонні регіони рф, "але і аж до Сибіру".

Нагадаємо

1 червня українські дрони вразили цілі на 4-х військових аеродромах рф. Під ударом опинився 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" - 7 млрд доларів США. За даними СБУ, вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки02.06.25, 08:57 • 158514 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Служба безпеки України
Україна
Денис Шмигаль
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