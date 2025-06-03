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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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"Продолжаем очищать наше небо от российских бомбардировщиков": Шмыгаль - о спецоперации "Паутина"

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Премьер-министр Украины заявил, что операция "Паутина" показала способность Украины достигать военных объектов рф далеко за пределами приграничных регионов. Украина уже два месяца предлагает полное прекращение огня, на которое россияне до сих пор не соглашаются.

"Продолжаем очищать наше небо от российских бомбардировщиков": Шмыгаль - о спецоперации "Паутина"

Спецоперация СБУ "Паутина" доказала, что россия гораздо более хрупкая, чем кажется. Об этом в интервью France 24 заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

Детали

По его словам, операция была необходима для повышения безопасности из-за постоянных ударов россиян по гражданской инфраструктуре и населению Украины, при этом подобные операции могут повторяться в будущем.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы сократить возможности рф атаковать Украину. Сейчас мы продолжаем очищать наше небо от российских бомбардировщиков, и мы будем делать то же самое в других сферах, в частности на земле

- сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина уже два месяца предлагает полное прекращение огня, на которое россияне до сих пор не соглашаются.

Они продолжают воевать против Украины каждую ночь, каждый день. Итак, у нас каждую ночь ракетные атаки и атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру, и они просто продолжают. То есть у нас нет другого способа, как просто уничтожить их военные объекты и уменьшить их возможность продолжать эти атаки крылатыми ракетами на украинскую территорию

- отметил глава украинского правительства.

Он добавил, что операция "Паутина" показывает, что Украина способна "проникнуть" не только в приграничные регионы рф, "но и вплоть до Сибири".

Напомним

1 июня украинские дроны поразили цели на 4-х военных аэродромах рф. Под ударом оказался 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" - 7 млрд долларов США. По данным СБУ, поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки02.06.25, 08:57 • 158514 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Служба безопасности Украины
Украина
Денис Шмыгаль
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