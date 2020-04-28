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Продовольчий ринок країни стабільний та прогнозований - Мінекономіки

Продовольчий ринок країни стабільний та прогнозований - Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснює щоденний моніторинг експорту зерна, та загалом констатує стабільну ситуацію на продовольчому ринку країни, повідомляє УНН.

“З метою недопущення створення дефіциту продовольчих товарів на внутрішньому ринку та оперативного реагування на ситуації Мінекономіки проводить щоденний моніторинг експорту зерна, у тому числі пшениці”, — зазначає заступник міністра Тарас Висоцький.

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Загалом продовольча ситуація в країні залишається контрольованою та прогнозованою.

“Відповідно до узагальненої оперативної інформації, отриманої від багатьох торговельних мереж, на сьогодні торговельні мережі забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі та мають достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Питання наявності продукції на внутрішньому ринку вирішується шляхом діалогу між виробниками і торговельними мережами”, — інформують в Мінекономіки.

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Україна відповідає оптимістичному рівню продовольчої безпеки, наголошують посадовці.

“Потреба внутрішнього ринку в основних продуктах харчування забезпечується в достатньому обсязі, що відповідає оптимістичному рівню продовольчої безпеки, рекомендованому Продовольчою сільськогосподарською організацією ООН, та дозволяє формувати потужну базу для аграрного експорту”, — констатує Висоцький.

Нагадаємо, Світова організація торгівлі заявила про неприпустимість скорочення експорту продовольства

Водночас, АМКУ робив вже спроби впливати на експорт українських компаній. 

Але Президент підтвердив, що жодної потреби скорочувати продовольчий експорт України — немає

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