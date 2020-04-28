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Продовольственный рынок страны стабилен и прогнозируем - Минэкономики

Продовольственный рынок страны стабилен и прогнозируем - Минэкономики

Киев  •  УНН

 • 32159 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществляет ежедневный мониторинг экспорта зерна, и в целом констатирует стабильную ситуацию на продовольственном рынке страны, сообщает УНН.

"С целью недопущения создания дефицита продовольственных товаров на внутреннем рынке и оперативного реагирования на ситуации Минэкономики проводит ежедневный мониторинг экспорта зерна, в том числе пшеницы", - отмечает заместитель министра Тарас Высоцкий.

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В общем продовольственная ситуация в стране остается контролируемой и прогнозируемой.

"Согласно обобщенной оперативной информации, полученной от многих торговых сетей, сегодня торговые сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме и имеют достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Вопрос наличия продукции на внутреннем рынке решается путем диалога между производителями и торговыми сетями", - информируют в Минэкономики.

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Украина соответствует оптимистическому уровню продовольственной безопасности, отмечают чиновники.

"Потребность внутреннего рынка в основных продуктах питания обеспечивается в достаточном объеме, соответствующем оптимистическому уровню продовольственной безопасности, рекомендованном Продовольственной сельскохозяйственной организацией ООН, и позволяющем формировать мощную базу для аграрного экспорта", - констатирует Высоцкий.

Напомним, Всемирная торговая организация заявила о недопустимости сокращения экспорта продовольствия.

В то же время, АМКУ делал уже попытки влиять на экспорт украинских компаний.

Но Президент подтвердил, что никакой необходимости сокращать продовольственный экспорт Украины - нет.

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