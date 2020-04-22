Найбільший виробник курятини запевнив у забезпеченні доступною продукцією українців

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Компанія МХП, виробник курятини “Наша Ряба” запевнила у забезпеченні українців доступною продукцією та прокоментувала проект постанови уряду щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, а саме — товари протиепідемічного призначення. Про це повідомляє пресслужба МХП у Facebook, передає УНН.