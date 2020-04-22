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Найбільший виробник курятини запевнив у забезпеченні доступною продукцією українців

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Компанія МХП, виробник курятини “Наша Ряба” запевнила у забезпеченні українців доступною продукцією та прокоментувала проект постанови уряду щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, а саме — товари протиепідемічного призначення. Про це повідомляє пресслужба МХП у Facebook, передає УНН.

“МХП є публічною компанією, яка діє у відповідності до законодавства України та має дотримуватися правил та процедур, що визначені нормами міжнародного права для публічних компаній. Це означає, що МХП вітає всі заходи та дії, спрямовані на подолання наслідків пандемії коронавірусу та підтримки життєдіяльності населення та економіки України”, — коментують у компанії.

До нових викликів, перед якими опинився весь світ через пандемію COVID-19, МХП ставиться з розумінням і високою відповідальністю.

“Компанія вже виділила на боротьбу з коронавірусом в Україні 84 млн грн. МХП забезпечує внутрішній ринок та виконує всі зовнішні зобов’язання, продовжуючи експорт до 80+ країн світу. Це підтримує національну економіку та відповідає закликам ООН щодо недопущення продовольчої кризи в світі”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у МХП запевнили, що не зменшуватимуть постачання курятини на внутрішній ринок.

“Ми хочемо, щоб в цей непростий час кожна українська родина мала доступ до якісної та безпечної продукції. Тому всі підприємства групи МХП продовжують працювати на повну, впровадивши додаткові заходи безпеки”, — наголошують в МХП.

Також компанія повідомляє, що із розумінням ставиться до дій Уряду щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість.

“Зазначена постанова більшою мірою стосується торговельних мереж, які проводять реалізації товару кінцевому споживачу. Введення державного регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних цін на товари означає, що об’єкти (заклади) роздрібної торгівлі проводять декларування зміни роздрібних цін на товари, у разі зміни ними роздрібної ціни, порівняно із роздрібною ціною яка діяла раніше”, — пояснюють в МХП.

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