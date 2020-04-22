Крупнейший производитель курятины заверил в обеспечении доступной продукцией украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Компания МХП, производитель курятины “Наша Ряба” заверила в обеспечении украинцев доступной продукцией и прокомментировала проект постановления правительства касательно стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, а именно — товары противоэпидемического назначения. Об этом сообщает пресс-служба МХП в Facebook, передает УНН.
“МХП является публичной компанией, действующей в соответствии с законодательством Украины и должна соблюдать правила и процедуры, которые определены нормами международного права для публичных компаний. Это означает, что МХП приветствует все меры и действия, направленные на преодоление последствий пандемии коронавируса и поддержания жизнедеятельности населения и экономики Украины”, — комментируют в компании.
К новым вызовам, перед которыми оказался весь мир из-за пандемии COVID-19, МХП относится с пониманием и высокой ответственностью.
“Компания уже выделила на борьбу с коронавирусом в Украине 84 млн грн. МХП обеспечивает внутренний рынок и выполняет все внешние обязательства, продолжая экспорт в 80+ стран мира. Это поддерживает национальную экономику и соответствует призывам ООН по недопущению продовольственного кризиса в мире”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в МХП заверили, что не будут уменьшать поставки курятины на внутренний рынок.
“Мы хотим, чтобы в это непростое время каждая украинская семья имела доступ к качественной и безопасной продукции. Поэтому все предприятия группы МХП продолжают работать на полную, внедрив дополнительные меры безопасности”, — отмечают в МХП.
Также компания сообщает, что с пониманием относится к действиям правительства по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость.
“Указанное постановление в большей степени касается торговых сетей, которые проводят реализации товара конечному потребителю. Введение государственного регулирования цен путем декларирования изменения розничных цен на товары означает, что объекты (учреждения) розничной торговли проводят декларирование изменения розничных цен на товары, в случае изменения ими розничной цены, по сравнению с розничной ценой которая действовала раньше”, — объясняют в МХП .