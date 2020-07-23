Про Бровари, нетверезих водіїв та низьку зарплату: інтерв’ю Антона Геращенка

КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ все частіше опиняється в епіцентрі резонансних подій країни. Скандали, гучні справи, боротьба з природними катаклізмами — ключові персони міністерства стають хедлайнерами інформаційного простору. Що являє собою міністерство і які проблеми має українська правоохоронна система — в інтерв’ю УНН розповів заступник глави МВС Антон Геращенко.

— В контексті моторошної ДТП, яка сталася нещодавно у Києві. Законопроект, який підписав Президент щодо посилення відповідальності...

Цей проект 2695 міністерство повністю підтримує. Ми з депутатами від фракції "Слуга народу" та з депутатами з інших фракцій допомагали його розробляти. У цьому законопроекті в комплексі пропонується ціла низка нововведень, які, на наш погляд, повинні зупинити вбивства на дорогах.

По-перше, хочу сказати, що 5 років тому було введено величезні штрафи за порушення правил дорожнього руху, за пиятику за кермом — 10 200 грн. Ми сподівалися, що це зупинить тих, хто любить випити та поїхати. Але ні — так не сталося. За минулий рік зафіксовано 115 тис. осіб, які були затримані у стані алкогольного сп’яніння. І штраф 10 200 грн їх не лякає.

У цьому законопроекті запропоновано за повторність керування у стані алкогольного сп’яніння вже адміністративний арешт строком на 10 діб. Це важливо, тому що є люди, які вважають, що гроші для них — ніщо. А от 10 діб посидіти в буцегарні — це щось, що буде охолоджувати їхні думки.

По-друге, у цьому законопроекті суттєво підвищуються штрафи. Наприклад, зараз, якщо людина позбавлена прав за керування у стані алкогольного сп’яніння і вона продовжує кататись за кермом, штраф лише 510 грн. Цим законопроектом впроваджується штраф 10 200 грн — це досить суттєва сума. ...За повторність керування без прав — це 20 тис. грн. Ми вважаємо, що це важливо.

По-третє, в цьому законопроекті закривається багато таких собі законодавчих прогалин, які є у відповідальності за керування у стані сп’яніння. Наприклад, можу вам сказати, що лише за минулий рік судами були відпущені, звільнені від відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння 1457 осіб — суди передали їх справи на розгляд трудових колективів чи громадських організацій. 633 справи було закрито судами у зв’язку з так званою малозначністю, а 13 662 справи стосовно п’яних водіїв були закриті судами, тому що закінчився тримісячний строк розгляду справ по адміністративних правопорушеннях. Таким чином, десь під 16 тис. осіб, які були затримані за керування у стані сп’яніння, не отримали жодного покарання реального.

Вони думають: "Ми робимо так ще раз і будемо їздити за кермом у стані алкогольного сп’яніння". Цей законопроект закриває всі ці лазівки, тому я був у Верховній Раді і особисто підтримав цей законопроект. Зараз буде велика робота по прийняттю його у другому читанні (законопроект ухвалений у першому читанні 13 липня — ред.).

— Уточнення: Президент казав про максимальний вирок для п’яних водіїв, які спричинили ДТП зі смертельними наслідками.

На сьогодні покидьок, який вбив сім’ю з чотирьох осіб, він може отримати максимальний строк покарання — 10 років. Крім того, за чинним Кримінальним кодексом, він може вийти вже через пів строку, якщо буде поводитися добре у в’язниці. Таким чином, людина, якій зараз 39 років, яка вже має судимість за вбивство однієї людини, яка вбила ще 4-х осіб, то вона в 44 роки буде знову гуляти на вулиці, і вона може знову сісти за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, і вбити іншу сім’ю. Тому я підтримую ідею Президента про те, що якщо людина раз вже вбила когось на дорозі, після того вийшла і вбила ще раз когось, то судам треба дати можливість присуджувати аж до довічного ув’язнення.

Чи будуть суди цим користатись — це вже інша справа, але у випадку цієї мразоти, скажу відверто: якби я був суддею, я прийняв би рішення, і він пожиттєво сидів би у в’язниці.

Громадяни побачили його покази в суді, де він каже: "Я випив і покурив, я нічого не пам’ятаю і нічого додати не можу".

Навіщо такій людині через п’ять років давати волю, щоб він міг сісти за кермо, не виправившись, і вбивати інших людей?

— На сьогодні в лавах вашого міністерства, чи існує нестача кадрів? Якщо вона існує, де саме?

У нас нестача кадрів десь 17%. На жаль, це сталося тому, що зарплата, яка є на сьогодні в поліції, в інших бюджетних установах, не відповідає ринковій зарплатні. Найбільший некомплект у нас зараз у патрульній поліції. Наприклад, у Патрульній поліції Києва десь 34% некомплекту. Чому? Тому що зарплатня патрульного — це 12 тис. грн, зарплатня водія маршрутного таксі 16-17 тис. грн. При тому, що водій маршрутного таксі не ризикує загинути або отримати поранення, затримуючи якогось покидька. І звісно, що це не є справедливо.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і наша команда, ми постійно намагаємося підвищити рівень заробітної плати. Зараз ми завдяки добрій волі Президента, Кабміну та депутатів отримали 2,5 млрд грн на так звані коронавірусні доплати: 87 тис. поліцейських, нацгвардійців, прикордонників отримають до своєї зарплатні 50% за місяці, коли вони боролись із коронавірусом. Але це не є вихід. Потрібне суттєве збільшення фінансування поліцейських. Ми не можемо не мати, особливо у сільській місцевості, якісних кадрів, юристів, слідчих, тому що їх зарплата не відповідає тій, яку люди хотіли б отримувати. Але ж правопорядок повинні підтримувати кращі люди, і це дуже важливо.

Ми запустили два роки тому програму отримання іпотеки житла в кредит на 20 років. І співробітники поліції, і рятувальники, зараз можуть отримувати кредит, за яким відсотки фінансуються державою і частина кредиту також компенсується. Максимальні умови — це якщо, наприклад, поліцейський служив 10 років, у нього двоє-троє дітей, він може отримати квартиру за 50% її вартості у розрахунку на 20 років. Усі відсотки будуть сплачені державою. Таким чином, ми стимулюємо поліцейських та рятівників, щоб вони служили довго, чесно. Тому що, якщо поліцейський буде звільнений, який має таку квартиру, він повинен буде сплачувати кредит повністю, повну суму з усіма відсотками, як є на ринку.

— Саме по зарплатам поліцейських, чи є певні терміни, в які планується переглянути заробітну плату?

Річ у тому, що ми можемо просити скільки завгодно грошей, але якщо бюджет України не виконується, якщо в ньому немає зарплатні достатньої для військових, для лікарів, вчителів і таке інше, то, звісно, що не можемо отримувати ті гроші, які потрібні на всі потреби. Потрібно, щоб наша країна була багатою, було достатньо в бюджеті.

— В умовах жорсткого карантину, чи мало МВС очікування сплеску побутового насильства чи, наприклад, протестних рухів серед населення, і чи воно справдилося?

Можу сказати, що карантин держава, в цілому, проходить досить впевнено. Дуже важливими були саме перші два місяці, коли у нас не було достатньо медичного обладнання, масок, тестів і таке інше. Найважливіше було у перші два місяці, і за ці два місяці держава отримала шляхом жорсткого карантину час для того, щоб закупити все необхідне обладнання. Звісно, жорсткий карантин не міг продовжуватись постійно, тому що у нас просто економіка б розвалилась. Весь світ зараз несе величезні економічні втрати від коронавірусу, через зупинення авіаційного сполучення, через закриття кордонів, через зменшення туристичних потоків, погіршення логістичних умов і багато іншого. Тому можу сказати, що карантин і участь МВС зіграли одну з найважливіших ролей.

Наступне завдання — це підтримання тих невеличких карантинних обмежень, які є. Звісно, що, як ми бачимо, у світі епідемія продовжується, і вона буде достатньо довгий період. На сьогодні карантин діє дуже обмежено. У нас тільки не працюють школи, дитсадки та вузи. Весь транспорт фактично працює, із деякими обмеженнями працює сфера торгівлі. Але громадяни вже привчилися дотримуватися соціальної відстані, стали менше обійматись, цілуватись тощо. Це певним чином позитивно впливає на зменшення темпів розвитку вірусу. Можу сказати, у нас вони досить повільні. На день 700-900 людей — це досить не критично для системи охорони здоров’я.

— Щодо осіб, які захворіли на COVID-19, скільки таких є серед співробітників вашого міністерства?

На сьогодні підтверджених діагнозів коронавірусу було 1454, з березня. Чинні співробітники — 1195 і члени родин — 259 осіб. Померло від COVID-19 дві особи в структурах МВС.

На цей час одужало 1276 осіб і продовжують стаціонарне лікування 176 осіб (інформація станом на 14 липня — ред.)

— Як наразі просувається розробка законопроекту щодо посилення відповідальності за образу поліцейських?

Ми розробили такий законопроект. Я думаю, подамо його найближчим часом до Верховної Ради. Він дуже простий. На сьогодні невиконання законних вимог поліцейського, яке супроводжується насиллям, лайкою або плюванням в обличчя — це лише 136-255 грн. Тобто образити поліцейського, невиконання його законних вимог — це лише 136-255 грн. Ми вважаємо, що цього абсолютно недостатньо. Тому ми запропонували Верховній Раді, що це буде 1700-3400 грн. Якщо депутати нас підтримають... я хочу подивитись, як вони будуть реагувати, якщо їм будуть плювати в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити, коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всі ці нісенітниці.

— Чи ви вважаєте, таке посилення зменшить кількість нападів на правоохоронців?

Звісно, що міра покарання має певний вплив на те, щоб стримувати порушників. Але для цього потрібно, щоб вона застосовувалась, необхідно, щоб потенційні правопорушники знали, що зараз буде серйозний штраф, а не 136-255 грн.

— А чи працюють правоохоронні органи, зокрема, з закладами освіти для того, щоб виховати повагу у суспільстві до закону?

Повага у суспільства до закону починає формуватися в країнах з початку шкільної освіти. Вона починає формуватися з того, як виховують батьки. От того покидька, відверто скажу, який вбив родину (ДТП під Києвом ввечері 12 липня — ред.), я думаю, що його погано виховували в школі, його не навчили проявляти повагу до життя іншої людини. Тому він убив цілу сім’ю і за це буде відповідати. На жаль, не так жорстко, як хотілося б.

— Щодо перевірки документів у додатку "Дія" — чи зафіксована кількість осіб, у яких правоохоронці перевірили документи у такий спосіб?

Ми таку статистику не ведемо. Але ця статистика — вона постійно зростає, тому що все більше людей користується цим. Це дуже зручно, тому що раніше була відповідальність за те, що хтось забув свої права. Зараз можна права з собою не возити, паспорт не возити, просто показувати паспорт у додатку "Дія".

— Нещодавно була історія про незаконне придбання бази даних з приватною інформацією. Розслідування щодо цього, на якому воно етапі?

Розслідування продовжується. Ми встановлюємо осіб, які можуть бути причетними до витоку бази даних. Значна кількість інформації, яка була в тому чат-боті, була дуже застарілою. Там були данні за 10-15 років, але була там і інформація, якій декілька років. Розслідування ще не закінчено, але наше завдання — зробити так, щоб кожен з державних службовців, хто має доступ до закритої інформації і хто хоче нажитися на цьому, знали, що ми їх рано чи пізно знайдемо і притягнемо до відповідальності.

— А були вже затримання у цій справі?

Саме в цій справі — ні, але півтора року тому поліція, служба внутрішньої безпеки затримала одного з керівників інформаційного департаменту, це було досить широко поширено в ЗМІ, і він був притягнутий до кримінальної відповідальності. Це була особа достатньо високого рангу, яка повинна була захищати інформацію, а вона торгувала нею. Справа перебуває в суді.

— У цій справі йшлося начебто про те, що зловмисники отримали доступ до державних реєстрів. Хотілось би дізнатись, які саме і з якою метою їх планували використати?

Саме тут було питання не зламу державних реєстрів, а те, що була викрадена певна інформація, і певні групи намагались заробляти на ній гроші. Сутність цього чат-боту була в тому, що ти платиш гроші і отримуєш інформацію — особисті дані тих чи інших людей. Наприклад, комусь у бізнесі цікаво перевірити, з ким він має справи. Пропонувалось платити 10-20-50 доларів і отримувати доступ до перевірки тих чи інших юридичних осіб, транспортних засобів і таке інше. Завдання цих покидьків було отримувати гроші за певну закриту інформацію, яка не повинна бути у відкритому доступі.

— А як часто доводиться блокувати канали в месенджерах, які іноді зловмисники використовують для спілкування?

Коли ми бачимо, що йде торгівля наркотиками, інші зловживання, ми звертаємося до адміністрації месенджерів з проханням закрити їх. Але не завжди адміністрації месенджерів йдуть нам назустріч і закривають такі речі. По-друге, коли закривають, то невпинно на місці закритих каналів з’являються нові.

До речі, це є глобальна проблема, тому що інтернет після того, як він став дуже розповсюдженим за останні 25 років, став місцем для злочинів — як комп’ютерних шахрайств, так і розповсюдження дитячої порнографії, розповсюдження мови ненависті, терористичних навичок і таке інше. Тому навіть таким розвиненим країнам, які є батьком та матір’ю інтернету — США — не вдається повністю захистити свій інформаційний простір. Це завдання, яке буде вирішуватися все 21-ше століття, тому що інтернет, з одного боку, дає величезний прогрес, з іншого — зловмисники використовують його, як для розповсюдження ненависті, так і для закликів до тих чи інших незаконних дій, так і для власного незаконного збагачення.

— До речі, по сервісах, який, на ваше бачення, найпопулярніший месенджер для злочинців або сервіс для передачі коротких повідомлень?

Усі месенджери мають один і той самий принцип — це сервер, на який ідуть повідомлення від мене до вас. В принципі вони всі мають однаковий ступінь захисту. Питання лише в тому, що у користувачів методами фішингу, методами соціальної інженерії виманюють їх паролі і виманюють їхню інформацію. Якщо ви самі не будете надавати пароль з вашого месенджера чи електронної пошти, або хтось не підглядить його через камеру, або дивлячись вам через плече, то ваш месенджер чи електронну пошту вскрити практично неможливо. Правда, є ще такий варіант, коли надсилаються повідомлення спеціальні, які мають у собі віруси, і якщо ви їх відкриваєте, то вони можуть заразити ваш комп’ютер. Але є певні операційні системи, наприклад, система типу Apple, вони захищені від несанкціонованого відкриття файлів, які є поганими для інформації.

— Чи є месенджери, у яких спостерігають, можливо, більше переговорів між злочинцями, де вони ведуть свою діяльність?

Є в світі багато сотень месенджерів, є китайські, корейські, ізраїльські, їх дуже багато. Тому є маса варіантів, як злочинці між собою спілкуються. Зараз дійсно завдяки месенджерам є певні складнощі для того, щоб фіксувати певні злочинні дії. Але технічний прогрес йде вперед. Я думаю, з часом будуть можливості фіксування перемовин і через месенджери.

— А от канал далекобійників, в який нещодавно вступив Президент, чи він був заблокований?

Цей канал заблокований не був, на цей час мені не відомо, щоб він був заблокований. Але ми моніторимо ситуацію, і цей канал має зворотну інформацію — ми бачимо, хто, де і як хоче об'їжджати ділянки автодоріг, і ми якраз використовуємо цей канал для того, щоб краще займатися перевірками перевантаження на трасах. Тому можу сказати — пишіть більше про методи того, як ви оминаєте ваговий контроль, ми це будемо знати, тому там є наші люди, разом з Президентом, і ми ще краще вибудуємо систему контролю за перезавантаженням.

— Все більше стає злочинів, пов’язаних з кібербезпекою. Чи не виникає ідея посилення, розширення чи навіть реформування кіберполіції?

У нас постійно йде процес реформування кіберполіції. Кілька років тому ми підвищили зарплатню і зробили так, що у нас там зарплатня одна з найвищих в поліції — 40-45 тис. грн — саме тому, що кіберспеціалісти з кібербезпеки... нам складно було взагалі знайти людей на зарплату 15 тис. грн, тому що системні адміністратори в звичайних невеличких компаніях заробляють мінімум 20-25 тис. грн, а серйозні спеціалісти отримують 2-3 тис. доларів США, мабуть, навіть більше. Тому зараз у нас в кіберполіції спеціальний підрозділ, де отримують великі щодо інших зарплати, саме для того, щоб боронити інтереси громадян і держави в кіберпросторі.

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— По системі автовідеофіксації, наразі у Києві близько 200 камер...

На цей час запущено 50 камер у Києві та області. Зараз йде процес закупівлі ще 300 камер, які будуть встановлені на автошляхах України. Також я звернувся з листом до мерів великих міст із населенням від 200 тис. жителів з пропозицією, щоб вони боронили безпеку на своїх дорогах у своїх містах і фінансували встановлення камер. Ми вирішили дати можливість місцевій владі проявити своє лідерство і фінансувати встановлення камер у своїх містах — так, як це зробив Віталій Кличко у місті Київ, за що ми його поважаємо і підтримуємо.

— Коли тільки встановили камери, був дуже значний показник порушень на дорогах. Яка наразі ситуація?

За місяць кількість (показник — ред.) перевищень швидкості в місцях встановлення камер автоматичної фіксації порушень дорожнього руху впала у 5 разів. Це означає, що водії зрозуміли: будеш їздити швидко — будеш отримувати штрафи. І це призводить до зниження кількості аварій у місцях концентрації ДТП — саме там, де ці камери встановлені. Десь за 2 роки ми плануємо встановити біля 1000 камер по всій країні, їх буде достатньо для того, щоб суттєво знизити кількість автомобільних аварій, які викликані перевищенням швидкості. До того ж, камери на дорозі, штрафи, які за них нараховуються, в цілому, дисциплінують водіїв, і ті починають, в цілому, поводитися краще на дорозі.

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Але є певні негідники, які все одно порушують правила дорожнього руху. Вони є і в європейських країнах, але поступово ми будемо боротись із цим. Наприклад, законопроект, який був прийнятий Верховною Радою, 2695 — там запропоновано штраф за перевищення швидкості більш ніж 50 км/год вже не 510 грн, а 3400 грн. Якщо хтось за місяць 5 разів їде зі швидкістю більш ніж 50 км/год, за це доведеться заплатити біля 18 тис. грн — це вже досить суттєво для тих, хто хоче їхати швидко.

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— Питання щодо контролю за діяльністю служб таксі, адже це безпека громадян...

Можу сказати, що зараз служби таксі розвиваються всі за шляхом Uber — через інтернет. Я думаю, пройде декілька років, і навіть у найвіддаленому районі України будуть лише інтернет-служби таксі. Це зручно і для водіїв, і для пасажирів таксі. Можу сказати — найбільші українські компанії, які використовують таксі, їх парк сягає 100 тис. машин.

У нас вистроюються взаємовигідні умови роботи. Наприклад, коли ми побачили у перші дні запуску системи, що машина однієї зі служб таксі порушила 8 чи 9 разів за день швидкісний режим, — я зв’язався особисто з керівництвом цієї служби таксі, вказав на те, що у них є водій, що на машині з їх розпізнавальними знаками, який 9 разів за день перевищив швидкість, і попросив прийняти рішення — цей водій був звільнений, він заплатив всі штрафи. І зараз служби таксі, ми спілкуємось, щоб вони контролювали швидкість своїх водіїв. Щоб у служби таксі не брали на роботу водіїв або звільняли з роботи тих, хто постійно перевищує швидкість. Ми надаємо таку інформацію.

— А що наразі з розслідуванням ситуації в Броварах?

Там було затримано більш ніж 50 осіб. Встановлені і ті, хто організовував це, і ті, хто були безпосередніми виконавцями цього зухвалого злочину. Ситуація повністю на контролі міністра і голови Національної поліції. Я думаю, що те, як зреагувала поліція, а саме затримала десятки осіб, які брали участь у цій перестрілці, — ми показали рейдерам та іншим негідникам по всій країні, що ми будемо жорстко реагувати.

— По справі в Броварах: міністр, здається, заявляв, що через недостатню превенцію подій були відсторонені поліцейські. З яких посад та скільки було таких людей?

Була проведена ротація керівника Броварського відділу поліції, він був переведений в інший відділ поліції. На його заміну прийшов інший поліцейський.

— Компанія Ikea потрапила до скандалу. Йдеться про розслідування про те, що нібито з української деревини, зрубаної незаконно, виготовляють стільці цієї компанії. Скандинави заявили про проведення власного розслідування. Україна розслідує цю ситуацію?

Можу сказати за даними аналітиків, що 90% усіх порушень, пов’язаних з незаконним обігом деревини, робиться за рахунок державних лісгоспів. Потрібно наводити порядок у державному лісовому господарстві. Тоді, коли саме державне лісове господарство буде в порядку, не потрібно буде якогось втручання поліції.

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