О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко

КИЕВ. 23 июля. УНН. Министерство внутренних дел все чаще оказывается в эпицентре резонансных событий страны. Скандалы, громкие дела, борьба с природными катаклизмами - ключевые персоны министерства становятся хедлайнерами информационного пространства. Что представляет собой министерство и какие проблемы есть у украинской правоохранительной системы - в интервью УНН рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

— В контексте жуткого ДТП, которое произошло недавно в Киеве. Законопроект, который подписал Президент по усилению ответственности...

Этот проект 2695 министерство полностью поддерживает. Мы с депутатами от фракции "Слуга народа" и с депутатами из других фракций помогали его разрабатывать. В этом законопроекте в комплексе предлагается целый ряд нововведений, которые, на наш взгляд, должны остановить убийства на дорогах.

Во-первых, хочу сказать, что 5 лет назад были введены огромные штрафы за нарушение правил дорожного движения, за пьянку за рулем - 10 200 грн. Мы надеялись, что это остановит тех, кто любит выпить и поехать. Но нет — так не произошло. За прошлый год зафиксировано 115 тыс. человек, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. И штраф 10 200 грн их не пугает.

В этом законопроекте предложено за повторность управления в состоянии алкогольного опьянения уже административный арест сроком на 10 суток. Это важно, потому что есть люди, которые считают, что деньги для них — ничто. А вот 10 дней посидеть в тюрьме — это то, что будет охлаждать их мысли.

Во-вторых, в этом законопроекте существенно повышаются штрафы. Например, сейчас, если человек лишен прав за управление в состоянии алкогольного опьянения и он продолжает кататься за рулем — штраф только 510 грн. Этим законопроектом внедряется штраф 10 200 грн — это довольно существенная сумма. ...За повторность управления без прав — это 20 тыс. грн. Мы считаем, что это важно.

В-третьих, в этом законопроекте закрывается много этаких законодательных пробелов, которые есть в ответственности за управление в состоянии опьянения. Например, могу вам сказать, что только за прошлый год судами были отпущены, освобождены от ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения 1457 человек — суды передали их дела на рассмотрение трудовых коллективов или общественных организаций. 633 дела были закрыты судами в связи с так называемой малозначительностью, а 13 662 дела в отношении пьяных водителей были закрыты судами, так как закончился трехмесячный срок рассмотрения дел по административным правонарушениям. Таким образом, где-то под 16 тыс. человек, которые были задержаны за управление в состоянии опьянения, не получили никакого наказания реального.

Они думают: "Мы делаем так еще раз и будем ездить за рулем в состоянии алкогольного опьянения". Этот законопроект закрывает все эти лазейки, поэтому я был в Верховной Раде и лично поддержал этот законопроект. Сейчас будет большая работа по принятию его во втором чтении (законопроект принят в первом чтении 13 июля - ред.).

— Уточнение: Президент говорил о максимальном приговоре для пьяных водителей, которые повлекли ДТП со смертельным исходом.

На сегодня подонок, который убил семью из четырех человек, он может получить максимальный срок наказания 10 лет. Кроме того, по действующему Уголовному кодексу, он может выйти уже через пол срока, если будет вести себя хорошо в тюрьме. Таким образом, человек, которому сейчас 39 лет, который уже имеет судимость за убийство одного человека, который убил еще 4-х человек, то он в 44 года будет снова гулять на улице и он может снова сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и убить другую семью. Поэтому я поддерживаю идею Президента о том, что если человек раз уже убил кого-то на дороге, после того вышел и убил еще раз кого-то, то судам надо дать возможность присуждать вплоть до пожизненного заключения.

Будут ли суды этим пользоваться — это уже другое дело, но в случае этой мрази, скажу откровенно: если бы я был судьей, я принял бы решение, и он пожизненно сидел бы в тюрьме.

Граждане увидели его показания в суде, где он говорит: "Я выпил и покурил, я ничего не помню и ничего добавить не могу".

Зачем такому человеку через пять лет давать волю, чтобы он мог сесть за руль, не исправившись, и убивать других людей?

— На сегодня в рядах вашего министерства, существует ли нехватка кадров? Если она существует, где именно?

У нас нехватка кадров где-то 17%. К сожалению, это произошло потому, что зарплата, которая есть на сегодня в полиции, в других бюджетных учреждениях, не соответствует рыночной зарплаты. Наибольший некомплект у нас сейчас в патрульной полиции. Например, в патрульной полиции Киева где-то 34% некомплекта. Почему? Потому что зарплата патрульного — это 12 тыс. грн, зарплата водителя маршрутного такси 16-17 тыс. грн. При том, что водитель маршрутного такси не рискует погибнуть или получить ранения, задерживая какого-то подонка. И конечно, что это не справедливо.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и наша команда, мы постоянно пытаемся повысить уровень заработной платы. Сейчас мы благодаря доброй воле Президента, Кабмина и депутатов получили 2,5 млрд грн на так называемые коронавирусные доплаты: 87 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников получат к своей зарплате 50% за три месяца, когда они боролись с коронавирусом. Но это не выход. Нужно существенное увеличение финансирования полицейских. Мы не можем не иметь, особенно в сельской местности, качественных кадров, юристов, следователей, потому что их зарплата не соответствует той, которую люди хотели бы получать. Но правопорядок должны поддерживать лучшие люди, и это очень важно.

Мы запустили два года назад программу получения ипотеки жилья в кредит на 20 лет. И сотрудники полиции, и спасатели, сейчас могут получать кредит, по которому проценты финансируются государством и часть кредита также компенсируется. Максимальные условия — это если, например, полицейский служил 10 лет, у него двое-трое детей, он может получить квартиру за 50% ее стоимости в расчете на 20 лет. Все проценты будут оплачены государством. Таким образом, мы стимулируем полицейских и спасателей, чтобы они служили долго, честно. Потому что, если полицейский будет уволен, который имеет такую квартиру, он должен будет платить кредит полностью, полную сумму со всеми процентами, как на рынке.

— Именно по зарплатам полицейских, есть ли определенные сроки, в которые планируется пересмотреть заработную плату?

Дело в том, что мы можем просить сколько угодно денег, но если бюджет Украины не выполняется, если в нем нет зарплаты достаточной для военных, для врачей, учителей и т.д., то, конечно, что не можем получать те деньги, которые нужны на все нужды. Нужно, чтобы наша страна была богатой, было достаточно в бюджете.

— В условиях жесткого карантина, имело ли МВД ожидание всплеска бытового насилия или, например, протестных движений среди населения, и сбылось ли оно?

Могу сказать, что карантин государство, в целом, проходит достаточно уверенно. Очень важными были именно первые два месяца, когда у нас не было достаточно медицинского оборудования, масок, тестов и так далее. Самое важное было в первые два месяца, и за эти два месяца государство получило путем жесткого карантина время для того, чтобы закупить все необходимое оборудование. Конечно, жесткий карантин не мог продолжаться постоянно, потому что у нас просто экономика бы развалилась. Весь мир сейчас несет огромные экономические потери от коронавируса, из-за остановок авиационного сообщения, из-за закрытия границ, из-за уменьшения туристических потоков, ухудшения логистических условий и многое другое. Поэтому могу сказать, что карантин и участие МВД сыграли одну из важнейших ролей.

Следующая задача — это поддержание тех небольших карантинных ограничений, которые есть. Конечно, что, как мы видим, в мире эпидемия продолжается, и она будет достаточно долгий период. На сегодня карантин действует весьма ограниченно. У нас только не работают школы, детсады и вузы. Весь транспорт фактически работает, с некоторыми ограничениями работает сфера торговли. Но граждане уже приучились придерживаться социального расстояния, стали меньше обниматься, целоваться и тому подобное. Это определенным образом положительно влияет на уменьшение темпов развития вируса. Могу сказать, у нас они достаточно медленные. В день 700-900 человек — это довольно не критично для системы здравоохранения.

— В отношении лиц, заболевших COVID-19, сколько таких среди сотрудников вашего министерства?

На сегодня подтвержденных диагнозов коронавируса было 1454, с марта. Действующие сотрудники — 1195 и члены семей — 259 человек. Умерло от COVID-19 два человека в структурах МВД.

В настоящее время выздоровели 1276 человек и продолжает стационарное лечение 176 человек (информация по состоянию на 14 июля - ред.)

— Как теперь продвигается разработка законопроекта об усилении ответственности за оскорбление полицейских?

Мы разработали такой законопроект. Я думаю, подадим его в ближайшее время в Верховную Раду. Он очень простой. Сегодня невыполнение законных требований полицейского, которое сопровождается насилием, руганью или плевком в лицо — это всего лишь 136-255 грн. То есть оскорбить полицейского, невыполнение его законных требований — это всего лишь 136-255 грн. Мы считаем, что этого совершенно недостаточно. Поэтому мы предложили Верховной Раде, что это будет 1700-3400 грн. Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут оскорблять, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости.

— Вы считаете, такое усиление уменьшит количество нападений на стражей порядка?

Конечно, что мера наказания имеет определенное влияние на то, чтобы сдерживать нарушителей. Но для этого нужно, чтобы она применялась, необходимо, чтобы потенциальные правонарушители знали, что сейчас будет серьезный штраф, а не 136-255 грн.

— А работают ли правоохранительные органы, в частности, с учебными заведениями для того, чтобы воспитать уважение в обществе к закону?

Уважение у общества к закону начинает формироваться в странах с начала школьного образования. Оно начинает формироваться с того, как воспитывают родители. Вот того подонка, откровенно скажу, который убил семью (ДТП под Киевом вечером 12 июля — ред.), я думаю, что его плохо воспитывали в школе, его не научили проявлять уважение к жизни другого человека. Поэтому он убил целую семью и за это будет отвечать. К сожалению, не так жестко, как хотелось бы.

— Относительно проверки документов в приложении "Дія" — или зафиксирована количество лиц, у которых правоохранители проверили документы таким образом?

Мы такую статистику не ведем. Но эта статистика — она постоянно растет, так как все больше людей пользуется этим, это очень удобно, потому что раньше была ответственность за то, что кто-то забыл свои права. Сейчас можно права с собой не возить, паспорт не возить, просто показывать паспорт в приложении "Дія".

— Недавно была история о незаконном приобретении базы данных с частной информацией. Расследование по этому поводу, на котором оно этапе?

Расследование продолжается. Мы устанавливаем лиц, которые могут быть причастны к утечке базы данных. Значительное количество информации, которая была в том чат-боте, была очень устаревшей. Там были данные за 10-15 лет, но была там и информация, которой несколько лет. Расследование еще не закончено, но наша задача — сделать так, чтобы каждый из государственных служащих, кто имеет доступ к закрытой информации и кто хочет нажиться на этом, знали, что мы их рано или поздно найдем и привлечем к ответственности.

— А были уже задержания в этом деле?

Именно в этом деле — нет, но полтора года назад полиция, служба внутренней безопасности задержала одного из руководителей информационного департамента, это было довольно широко распространено в СМИ, и он был привлечен к уголовной ответственности. Это было лицо достаточно высокого ранга, которое должно было защищать информацию, а оно торговало ею. Дело находится в суде.

— В этом деле речь шла вроде бы о том, что злоумышленники получили доступ к государственным реестрам. Хотелось бы узнать, какие именно и с какой целью их планировали использовать?

Именно здесь было вопрос не взлома государственных реестров, а то, что была похищена определенная информация, и определенные группы пытались зарабатывать на ней деньги. Суть этого чат-бота была в том, что ты платишь деньги и получаешь информацию — личные данные тех или иных людей. Например, кому-то в бизнесе интересно проверить, с кем он имеет дело. Предлагалось платить 10-20-50 долларов и получать доступ к проверке тех или иных юридических лиц, транспортных средств и так далее. Задачей этих подонков было получать деньги за определенную закрытую информацию, которая не должна быть в открытом доступе.

— А как часто приходится блокировать каналы в мессенджерах, которые иногда злоумышленники используют для общения?

Когда мы видим, что идет торговля наркотиками, другие злоупотребления, мы обращаемся к администрации мессенджеров с просьбой закрыть их. Но не всегда администрации мессенджеров идут нам навстречу и закрывают такие вещи. Во-вторых, когда закрывают, то постоянно на месте закрытых каналов появляются новые.

Кстати, это глобальная проблема, потому что интернет после того, как он стал очень распространенным за последние 25 лет, стал местом для преступлений — как компьютерных мошенничеств, так и распространение детской порнографии, распространение языка ненависти, террористических навыков и т.д. Поэтому даже таким развитым странам, которые являются отцом и матерью интернета — США — не удается полностью защитить свое информационное пространство. Это задача, которую будет решаться весь 21-й век, так как интернет, с одной стороны, дает огромный прогресс, с другой - злоумышленники используют его, как для распространения ненависти, так и для призывов к тем или иным незаконным действиям, так и для собственного незаконного обогащения.

— Кстати, по сервисам, который, по вашему видению, самый популярный мессенджер для преступников или сервис для передачи коротких сообщений?

Все мессенджеры имеют один и тот же принцип — это сервер, на который идут сообщения от меня к вам. В принципе, они имеют одинаковую степень защиты. Вопрос только в том, что у пользователей методами фишинга, методами социальной инженерии, выманивают их пароли и выманивают их информацию. Если вы сами не будете предоставлять пароль от вашего мессенджера или электронной почты, или кто-то не подглядел его через камеру, или глядя вам через плечо, то ваш мессенджер или электронную почту вскрыть практически невозможно. Правда, есть еще такой вариант, когда посылаются сообщения специальные, включающие в себя вирусы, и если вы их открываете, то они могут заразить ваш компьютер. Но есть определенные операционные системы, например, система типа Apple, они защищены от несанкционированного открытия файлов, которые являются плохими для информации.

— Есть мессенджеры, в которых наблюдают, возможно, больше переговоров между преступниками, где они ведут свою деятельность?

Есть в мире много сотен мессенджеров, есть китайские, корейские, израильские, их очень много. Поэтому есть масса вариантов, как преступники между собой общаются. Сейчас действительно благодаря мессенджерам есть определенные сложности для того, чтобы фиксировать определенные преступные действия. Но технический прогресс идет вперед. Я думаю, со временем будут возможности фиксирования переговоров и через мессенджеры.

— А вот канал дальнобойщиков, в который недавно вступил Президент, или он был заблокирован?

Этот канал заблокирован ни был, на данный момент мне не известно, чтобы он был заблокирован. Но мы мониторим ситуацию, и этот канал имеет обратную информацию — мы видим, кто, где и как хочет объезжать участки автодорог, и мы как раз используем этот канал для того, чтобы лучше заниматься проверками перегрузки на трассах. Поэтому могу сказать — пишите больше о методах того, как вы обходите весовой контроль, мы это будем знать, поэтому там есть наши люди, вместе с Президентом, и мы еще лучше выстроим систему контроля за перегрузкой.

— Все больше становится преступлений, связанных с кибербезопасностью. Не возникает ли идея усиления, расширения или даже реформирования киберполиции?

У нас постоянно идет процесс реформирования киберполиции. Несколько лет назад мы повысили зарплату и сделали так, что у нас там зарплата одна из самых высоких в полиции — 40-45 тыс. грн — именно потому, что киберспециалисты по кибербезопасности... нам сложно было вообще найти людей на зарплату 15 тыс. грн, поэтому что системные администраторы в обычных небольших компаниях зарабатывают минимум 20-25 тыс. грн, а серьезные специалисты получают 2-3 тыс. долларов США, пожалуй, даже больше. Поэтому сейчас у нас в киберполиции специальное подразделение, где получают большие относительно других зарплаты, именно для того, чтобы защищать интересы граждан и государства в киберпространстве.

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— По системе автовидеофиксации, сейчас в Киеве около 200 камер...

В настоящее время запущено 50 камер в Киеве и области. Сейчас идет процесс закупки еще 300 камер, которые будут установлены на автодорогах Украины. Также я обратился с письмом к мэрам крупных городов с населением от 200 тыс. жителей с предложением, чтобы они защищали безопасность на своих дорогах в своих городах и финансировали установку камер. Мы решили дать возможность местным властям проявить свое лидерство и финансировать установку камер в своих городах — так, как это сделал Виталий Кличко в городе Киев, за что мы его уважаем и поддерживаем.

— Когда только установили камеры, был очень значительный показатель нарушений на дорогах. Какая сейчас ситуация?

За месяц количество (показатель - ред.) превышений скорости в местах установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД упало в 5 раз. Это означает, что водители поняли: будешь ездить быстро — будешь получать штрафы. И это приводит к снижению количества аварий в местах концентрации ДТП — именно там, где эти камеры установлены. Где-то за 2 года мы планируем установить около 1000 камер по всей стране, их будет достаточно для того, чтобы существенно снизить количество автомобильных аварий, вызванных превышением скорости. К тому же, камеры на дороге, штрафы, которые за них начисляются, в целом, дисциплинируют водителей, и те начинают, в целом, вести себя лучше на дороге.

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Но есть определенные негодяи, которые все равно нарушают правила дорожного движения. Они есть и в европейских странах, но постепенно мы будем бороться с этим. Например, законопроект, который был принят Верховной Радой, 2695 — там предложен штраф за превышение скорости более 50 км/ч уже не 510 грн, а 3400 грн. Если кто-то за месяц 5 раз едет со скоростью более 50 км/ч, за это придется заплатить около 18 тыс. грн — это уже весьма существенно для тех, кто хочет ехать быстро.

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— Вопрос по контролю за деятельностью служб такси, ведь это безопасность граждан...

Могу сказать, что сейчас службы такси развиваются все по пути Uber — через интернет. Я думаю, пройдет несколько лет и даже в самом отдаленном районе Украины будут только интернет-службы такси. Это удобно и для водителей, и для пассажиров такси. Могу сказать — крупнейшие украинские компании, которые используют такси, их парк достигает 100 тыс. машин.

У нас выстраиваются взаимовыгодные условия работы. Например, когда мы увидели в первые дни запуска системы, что машина одной из служб такси нарушила 8 или 9 раз за день скоростной режим — я связался лично с руководством этой службы такси, указал на то, что у них есть водитель, что на машине с их опознавательными знаками, который 9 раз за день превысил скорость, и попросил принять решение — этот водитель был уволен, он заплатил все штрафы. И сейчас службы такси, мы общаемся, чтобы они контролировали скорость своих водителей. Чтобы в службы такси не брали на работу водителей или увольняли с работы тех, кто постоянно превышает скорость. Мы предоставляем такую информацию.

— А что сейчас с расследованием ситуации в Броварах?

Там было задержано более 50 человек. Установлены и те, кто организовывал это, и те, кто были непосредственными исполнителями этого дерзкого преступления. Ситуация полностью под контролем министра и главы Национальной полиции. Я думаю, что то, как среагировала полиция, а именно задержала десятки человек, которые участвовали в этой перестрелке, — мы показали рейдерам и другим негодяям по всей стране, мы будем жестко реагировать.

— По делу в Броварах: министр, кажется, заявлял, что из-за недостаточной превенции событий были отстранены полицейские. С каких должностей и сколько было таких людей?

Была проведена ротация руководителя Броварского отдела полиции, он был переведен в другой отдел полиции. На его смену пришел другой полицейский.

— Компания Ikea попала в скандал. Речь идет о расследовании о том, что якобы из украинской древесины, срубленной незаконно, изготавливают стулья этой компании. Скандинавы заявили о проведении собственного расследования. Украина расследует эту ситуацию?

Могу сказать по данным аналитиков, что 90% всех нарушений, связанных с незаконным оборотом древесины, делается за счет государственных лесхозов. Нужно наводить порядок в государственном лесном хозяйстве. Тогда, когда именно государственное лесное хозяйство будет в порядке, не нужно будет какое-либо вмешательство полиции.

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