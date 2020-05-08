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В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час режиму обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу, екстрені служби в Європі зафіксували значне збільшення кількості звернень жінок зі скаргами на домашнє насильство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я і DW.

В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство

За даними голови європейського підрозділу ВООЗ, доктора Ханса Клюге, у квітні було зафіксовано на 60 відсотків більше екстрених дзвінків, ніж роком раніше.

Експерт організації Ізабель Йорді повідомила, що дані про збільшення кількості таких звернень надходять практично з усіх країн континенту.

За даними організації, випадків домашнього насильства стає більше у кризові періоди та під час запроваджених у країнах карантинних обмежень.

За оцінками Фонду ООН у галузі народонаселення, у світі станеться ще близько 31 мільйона випадків домашнього насильства, якщо запроваджені через коронавірус обмежувальні заходи будуть продовжені ще на півроку. До початку епідемії чверть жінок та третина дітей у регіоні протягом життя зазнавали фізичного чи сексуального насильства, повідомляє ВООЗ.

Нагадаємо, в Україні за три місяці зареєстровано понад 50 тисяч заяв щодо домашнього насильства.

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