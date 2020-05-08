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В Европе во время карантина стало больше жалоб на домашнее насилие

Киев • УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время режима ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, экстренные службы в Европе зафиксировали значительное увеличение количества обращений женщин с жалобами на домашнее насилие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения и DW.

В Европе во время карантина стало больше жалоб на домашнее насилие

По данным главы европейского подразделения ВОЗ, доктора Ханса Клюге, в апреле было зафиксировано на 60 процентов больше экстренной помощи, чем годом ранее.

Эксперт организации Изабель Йорди сообщила, что данные об увеличении количества таких обращений поступают практически из всех стран континента.

По данным организации, случаев домашнего насилия становится больше в кризисные периоды и во время введенных в странах карантинов.

По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 31 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные из-за коронавируса ограничительные меры будут продлены еще на полгода. До начала эпидемии четверть женщин и треть детей в регионе в течение жизни подвергались физическому или сексуальному насилию, сообщает ВОЗ.

Напомним, в Украине за три месяца зарегистрировано более 50 тысяч заявлений относительно домашнего насилия.

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