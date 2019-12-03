Пристайко: ми чекаємо Ruxit від "нормандського саміту"

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Україна хоче, щоби російські війська залишили її територію, і сподівається, що зустріч лідерів в "нормандському форматі" допоможе досягти цієї мети. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю SkyNews, перебуваючи з візитом у Лондоні, передає УНН.