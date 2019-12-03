Пристайко: ми чекаємо Ruxit від "нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Україна хоче, щоби російські війська залишили її територію, і сподівається, що зустріч лідерів в "нормандському форматі" допоможе досягти цієї мети. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю SkyNews, перебуваючи з візитом у Лондоні, передає УНН.
Так, в інтерв'ю міністр підтвердив зустріч Зеленського з Путіним, як і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном.
На питання про те, чого Україна хоче домогтися на цій зустрічі, Пристайко відповів: "Я навіть винайшов для цього слово - Ruxit".
"Це не має нічого спільного з Brexit, але це те, чого ми очікуємо. Ми хочемо, щоби росіяни покинули Україну. Ось чого ми намагаємося досягти. І чи допоможе нам ця конкретна зустріч, це ми побачимо", - заявив він.
На питання про те, чого він чекає від зустрічі лідерів в Лондоні, глава МЗС згадав, що Україна намагається потрапити в НАТО вже багато років поспіль.
"І незалежно від того, яка у нас війна, ми все ще йдемо цим шляхом. Ось, що я хочу нагадати лідерам. Ми поруч з Альянсом, але ми ще не там", - додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на цьому тижні буде перебувати з робочим візитом у Лондоні, зокрема, з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів і партнерів НАТО.