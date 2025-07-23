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У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії
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У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії
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Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів: Зеленський про цілі перемовин української команди у Стамбулі з росіянами

Київ • УНН

 • 3818 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда вже проводить зустрічі в Туреччині. Пріоритетом переговорів з росіянами є підготовка зустрічі лідерів.

Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів: Зеленський про цілі перемовин української команди у Стамбулі з росіянами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже тривають зустрічі української команди у Туреччині. Україна налаштована далі працювати для звільнення своїх людей із російського полону, а пріоритет зустрічі з росіянами - підготовка зустрічі лідерів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Зараз у Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди – початок із турецькою стороною в Анкарі, ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. Щогодинні доповіді. Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей із російського полону, для повернення українських дітей, для реального припинення вогню. Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Делегація від України прибула до Туреччини на переговори з росією.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Стамбул
Анкара
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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