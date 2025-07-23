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Приоритет – подготовка встречи лидеров: Зеленский о целях переговоров украинской команды в Стамбуле с россиянами

Киев • УНН

 • 3236 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская команда уже проводит встречи в Турции. Приоритетом переговоров с россиянами является подготовка встречи лидеров.

Приоритет – подготовка встречи лидеров: Зеленский о целях переговоров украинской команды в Стамбуле с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи украинской команды в Турции уже идут. Украина настроена и дальше работать для освобождения своих людей из российского плена, а приоритет встречи с россиянами - подготовка встречи лидеров. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Сейчас в Турции уже идут встречи нашей команды – начало с турецкой стороной в Анкаре, ключевые вопросы безопасности, которые так важны для наших стран. Ежечасные доклады. Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле – возможность сделать правильные шаги – не будет упущена. Мы настроены и дальше работать для освобождения наших людей из российского плена, для возвращения украинских детей, для реального прекращения огня. Приоритет – подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого – директивы для обсуждения основных вопросов", - сказал Зеленский.

Напомним

Делегация от Украины прибыла в Турцию на переговоры с Россией.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Стамбул
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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