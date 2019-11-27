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Прикордонники затримали американку та українця, що проникнули в зону відчуження

Прикордонники затримали американку та українця, що проникнули в зону відчуження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прикордонники затримали громадянку США, яка разом з українцем проникнула до зони ЧАЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Цієї ночі за спробу незаконного проникнення до зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники відділу „Іванків“ Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції затримали двох осіб. 30-річний українець і його 27-річна супутниця — громадянка США, перетнули тилову межу зони ЧАЕС поза встановленими пунктами контролю та прямували вглиб забороненої території”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що правопорушників одразу помітили та затримали. Як з’ясувалось, на територію нашої держави американка потрапила встановленим порядком через один з авіаційних пунктів пропуску Києва.

“Наразі міжнародний дует сталкерів за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, притягнуто до адміністративної відповідальності”, — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, прикордонники затримали чотирьох стакерів на позашляховиках в зоні ЧАЕС.

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