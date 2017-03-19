Прикордонники зафіксували три спроби дати їм хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Три спроби надання неправомірної вигоди зафіксували за минулу добу прикордонники Львівського та Краматорського загонів. Про це УНН повідомили у пресс-службі Держприкордонслужби України.
Як заначається, під час перевірки документів громадянин Молдови, який прямував через пункт пропуску “Грушів”, запропонував грошову винагороду за безперешкодний пропуск на територію України. Прикордонники зупинили чоловіка та проінформували про інцидент представників Національної поліції.
Ще двоє громадян України спробували дати хабарі прикордонним нарядам, коли їх зупинили на контрольних пунктах в’їзду — виїзду “Мар’їнка” та “Майорське” на лінії розмежування на Донбасі.
За цими випадками прикордонники направили до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 КК України (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”).
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох громадян Марокко, які планували незаконно перетнути кордон, та ймовірного організатора їх переправлення — громадянина України.