Пограничники зафиксировали три попытки дать им взятки

Как отмечается, во время проверки документов гражданин Молдовы, который следовал через пункт пропуска "Грушев", предложил денежное вознаграждение для беспрепятственного пропуска на территорию Украины. Пограничники остановили мужчину и проинформировали об инциденте представителей Национальной полиции.

Еще двое граждан Украины попытались дать взятки пограничным нарядам, когда их остановили на контрольных пунктах въезда - выезда "Марьинка" и "Майорское" на линии разграничения на Донбассе.

По этим случаям пограничники направили в полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Напомним, в Закарпатской области пограничники задержали четырех граждан Марокко, которые планировали незаконно пересечь границу, и предполагаемого организатора их переправки - гражданина Украины.