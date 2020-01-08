При РНБО створено оперативний штаб через катастрофу літака МАУ в Ірані

КИЇВ. 8 січня. УНН. За дорученням Президента України Володимира Зеленського при РНБО України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. Наразі надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО України.