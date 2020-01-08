При РНБО створено оперативний штаб через катастрофу літака МАУ в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За дорученням Президента України Володимира Зеленського при РНБО України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. Наразі надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО України.
"За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані", - вказали у пресслужбі РНБО.
"Станом на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - додали у Раді нацбезпеки і оборони.
До складу оперативного штабу, як вказано, увійшли Прем'єр-міністр України, міністр закордоних справ України, міністр оборони України, міністр внутрішніх справ України, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки України, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює секретар РНБО України Олексій Данилов.
"Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії, та надання оперативної інформації", - вказали у РНБО.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.