При СНБО создан оперативный штаб в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

КИЕВ. 8 января. УНН. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. На данный момент дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.