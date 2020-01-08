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При СНБО создан оперативный штаб в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

При СНБО создан оперативный штаб в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

Киев  •  УНН

 • 18292 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. На данный момент дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"("МАУ") в Иране", - указали в пресс-службе СНБО.

"По состоянию на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа", - добавили в Совете нацбезопасности и обороны.

В состав оперативного штаба, как указано, вошли Премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Руководство оперативным штабом по поручению Президента Украины осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставления оперативной информации", - указали в СНБО.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.

В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.

Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

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