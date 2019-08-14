Президент Зеленський наступного тижня зустрінеться з прем'єром Ізраїлю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 19 серпня. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає УНН.

19 серпня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну.

Крім того, Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру.

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