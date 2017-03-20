Президент заявив про початок реального відновлення економіки в Україні

“Зараз вже є підстави говорити про те, що почалося реальне відновлення економіки і є можливість починати перехід від тактики виживання до нашої спільної державної стратегії розвитку. Змушений, втім, буду по ходу виступу детально зупинитися на ризиках, які цій нашій спільній стратегії загрожують. Вони, здебільшого, на жаль, носять політичний характер, і дуже небезпечний”, — сказав П.Порошенко.

При цьому він додав, що “ще 3 роки тому дефолт і повний крах здавалися майже неминучими”, але тоді по економіці “синхронно вдарили війна, закриття російського ринку і падіння світових цін на основні продукти українського експорту”.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, почалось п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка.