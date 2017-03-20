Президент заявил о начале реального восстановления экономики в Украине

"Сейчас уже есть основания говорить о том, что началось реальное восстановление экономики и есть возможность начинать переход от тактики выживания к нашей общей государственной стратегии развития. Вынужден, впрочем, буду по ходу выступления подробно остановиться на рисках, которые этой нашей общей стратегии грозят. Они, в основном, к сожалению, носят политический характер, и очень опасный ", - сказал П.Порошенко.

При этом он добавил, что "еще 3 года назад дефолт и полный крах казались почти неизбежными", но тогда по экономике "синхронно ударили война, закрытие российского рынка и падение мировых цен на основные продукты украинского экспорта".

Напомним, сегодня, 20 марта, началось пятое заседание Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко.