Президент: Залишатися вдома – це найліпший спосіб боротьби з коронавірусом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Запровадження карантину в Україні має запобігти масштабному поширенню коронавірусу. У цій ситуації найправильніше — максимально обмежити відвідування публічних місць. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН із посиланням на Офіс Президента України.

“Де поширюється коронавірус? Там, де є велике скупчення людей. Ми повинні не чекати збільшення кількості хворих в Україні — ми повинні закрити все, що можемо, де є велике скупчення людей”, — сказав Зеленський.

Він додав, що закриття метрополітену в цьому випадку виправдане, оскільки там щодня буває велика кількість пасажирів.

“Просто як людина, а не як Президент я хотів би, щоб усі були вдома. Це — найліпший варіант боротьби з коронавірусом. Але якщо ми їдемо й користуємося транспортом — будь ласка, маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї”, — зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що у цих видах громадського транспорту було рекомендовано перевозити не більше 10 пасажирів — для маршрутних таксі та 20 осіб — для тролейбусів і трамваїв.

Глава держави зауважив, що розуміє хвилювання громадян щодо переміщення на роботу, але в питанні боротьби з вірусом, який швидко поширюється, влада має зробити все, щоб кількість хворих не зростала.

“Тобто ми вирішуємо пріоритетні питання. Пріоритет — життя людей. Потім — робота”, — додав він.

Володимир Зеленський також підкреслив, що пенсіонери, які отримують менше п’яти тисяч гривень, одержать від держави додаткову фінансову підтримку.

За словами Президента, розробляється й програма допомоги самотнім літнім людям з доставки харчових продуктів та товарів першої необхідності, оскільки багато хто з них фізично не може вийти до крамниці чи аптеки.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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